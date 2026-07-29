Možete li vjerovati da se ovo dogodilo usred bijela dana u krugu KBC-a Split?! Policija na nogama: "Pozivamo građane da budu oprezni i sumnjičavi"

Tijekom ponedjeljka poslijepodne redakciji portala Dalmacija Danas obratio se čitatelj, koji se predstavio kao onkološki pacijent, želeći upozoriti javnost na događaj kojem je, kako tvrdi, svjedočio u krugu KBC-a Split.

Prema njegovim riječima, tijekom dolaska na liječenje uočio je ženu koja je obilazila pacijente i posjetitelje s papirom na kojem je pisalo da prikuplja novac za gluhonijeme osobe.

- Obraćam vam se duboko zgrožen, ogorčen i potresen onim što sam danas doživio u krugu splitske bolnice. I sam sam onkološki bolesnik i danas sam došao u bolnicu na svoje liječenje. Dok se moji supatnici, uglavnom nemoćni, teško bolesni tamo zajedno sa mnom bore za goli život, pred nosom svih nas odvija se najgnjusniji mogući kriminal - navodi u svojem dopisu.

"Gledao sam kako bez imalo grižnje savjesti vara jednu baku i uzima joj 10 eura"

Nadalje, naš čitatelj tvrdi da je u krugu bolnice uočio ženu romske nacionalnosti koja je nosila papir s natpisom da prikuplja novac za gluhonijeme osobe. Prema njegovim riječima, predstavljala se kao gluhonijema, iako joj je iz džepa virio mobitel. Također navodi da je vidio kako je od jedne starije žene uzela 10 eura, uvjeren da je riječ o prijevari.

- Gledao sam kako bez imalo grižnje savjesti vara jednu baku i uzima joj 10 eura. Kada sam toj baki pokušao objasniti da je prevarena, joj je bilo svejedno. Kao netko tko prolazi kroz istu bolnicu, srce mi se slomilo gledajući kako se to je bilo. Prevarantica se potom drsko uvukla unutar same bolničke zgrade - ističe.

Tvrdi kako je potom o svemu obavijestio djelatnice bolnice te da su zajedno pronašli ženu unutar bolničke zgrade, na dijelu koji nije namijenjen za pristup posjetiteljima, nakon čega je udaljena iz objekta.

- Nije razumjela ili se pravila da ne razumije hrvatski, pa smo je uspjeli izbaciti van - stoji u dopisu našoj redakciji.

No, prema njegovim navodima, situacija se nije završila na tome.

Tvrdi da je naišao i na drugu osobu koja je uzimala novac od građana

- Krenuo sam za njom jer sam znao da neće stati. I bio sam u pravu. Samo 100 metara dalje, kod drugog bolničkog bloka, drugi muškarac romske nacionalnosti provodio je identičnu prevaru nad još jednim starcem! Kada sam izvadio mobitel i počeo snimati, prevarant je ostavio žrtvu i počeo agresivno bježati, urlajući na polomljenom engleskom i jeziku nalik rumunjskom- opisuje.

Čitatelj navodi kako je o svemu obavijestio policiju pozivom na broj 112.

- Rečeno mi je da su upoznati s takvim pojavama i da ima više osoba koje se time bave - tvrdi čitatelj, dodajući kako je muškarac potom sjeo u automobil njemačkih registracijskih oznaka i udaljio se.

Čitatelj je redakciji dostavio fotografije i videosnimke za koje tvrdi da prikazuju osobe koje su sudjelovale u opisanim događajima.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su za portal Dalmacija Danas da su odmah po zaprimanju dojave poduzeli potrebne mjere.

- Odmah nakon zaprimljene informacije o događaju pokrenuto je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici izašli su na teren te obavljaju razgovore i prikupljaju informacije - naveli su iz policije.

Istaknuli su i kako su na području Druge policijske postaje Split, kojoj pripada i KBC Split, u proteklih mjesec dana u dva navrata postupali protiv osoba koje su se lažno predstavljale kako bi od građana dobile novac.

Splitska policija: U proteklih mjeseca dana uhićene su dvije osobe

- Na području Druge policijske postaje Split, na čijem se području nalazi i KBC, u proteklih mjesec dana dvije osobe, oboje državljani Rumunjske, uhićene su i privedene na sud jer je utvrđeno da su se odavale prosjačenju te su na taj način počinile prekršaj iz članka 11. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - navode iz policije.

Dodaju kako je u jednom slučaju muškarac obilazio trgovinu pretvarajući se da je gluhonijem i od kupaca tražio novac, dok je u drugom slučaju žena prosila pokazujući lažnu iskaznicu udruge.

Policija upozorava građane da budu oprezni

- Prevaranti iskorištavaju empatiju građana tražeći novac zbog navodnog invaliditeta ili bolesti, odnosno tvrdeći da će prikupljena sredstva biti namijenjena u humanitarne svrhe. Pozivamo građane da budu oprezni i sumnjičavi te da ne daju novac osobama koje ga na ovakav način traže - poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Za komentar smo se obratili i KBC-u Split, iz kojeg poručuju kako u njihovim prostorima ne toleriraju neovlašteno prikupljanje novca, lažno predstavljanje niti bilo koji drugi oblik uznemiravanja pacijenata, posjetitelja i djelatnika.

- Neovlašteno prikupljanje novca, lažno predstavljanje ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja pacijenata, posjetitelja i djelatnika u prostorima KBC-a Split nije dopušten. Kada se u bolničkim prostorima uoče osobe koje se tako ponašaju, zaštitarska služba udaljava ih iz objekta, a prema potrebi o događaju obavještava i policiju - navode iz KBC-a Split.

Iz bolnice ističu kako je riječ o velikoj zdravstvenoj ustanovi paviljonskog tipa s brojnim objektima i ulazima kroz koje svakodnevno prolazi velik broj pacijenata, osoba u pratnji i posjetitelja, zbog čega je kontrola pristupa posebno zahtjevna.

- Iako se nadzire bolnički prostor, prostorna organizacija i velik broj ljudi čine kontrolu pristupa zahtjevnom. Zbog toga je suradnja djelatnika, pacijenata, posjetitelja i zaštitarske službe iznimno važna. Sigurnost pacijenata, posjetitelja i djelatnika naš je prioritet, stoga sve koji uoče sumnjivo ponašanje pozivamo da ga odmah prijave bolničkom osoblju ili zaštitarskoj službi - poručili su iz KBC-a Split.

Na kraju naš čitatelj apelira na građane da budu oprezni prilikom davanja novčanih priloga nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao humanitarni prikupljači pomoći, osobito u blizini zdravstvenih ustanova, te poziva nadležne institucije na pojačan nadzor kako bi se zaštitili pacijenti i druge ranjive skupine..