Možete li vjerovati da je kilogram odojka jeftiniji od kave u kafiću? Svinjogoljci na rubu: "Ubit će nas"

U nedjelju društvenim mrežama kruži novi katalog velikog trgovačkog lanca u kojem je cijena kilograma odojka, doduše na akciji, tek 2,99 eura. Odojak je, dakako, iz uvoza. Uz tu akcijsku, navedena je i sidrena cijena od 2. svibnja lani koja je iznosila 8,79 eura, piše Danica.hr.

Dakle, odojak je u nešto više od godinu dana u tom trgovačkom lancu pojeftinio za nestvarnih 66 posto. “Ne isplati se držati svinje, ovo je katastrofa“, komentar je jednog malog uzgajivača svinja sa sjevera.

Akcijska cijena odojka od idućeg tjedna

U hrvatskim mesnim industrijama u rujnu ove godine je prosječna veleprodajna cijena domaćeg odojka iznosila 6,52 eura, a s pdv-om je to bilo blizu sedam eura. Službeni je to podatak tržišnog informacijskog sustava Ministarstva poljoprivrede.

Dakle, oko 130 posto više od akcijskog iz uvoza koji je u ponudi u trgovačkom lancu idući tjedan. U mesnicama je cijena domaćeg odojka, ako uopće naletite na njega, i veća: kreće se i do 10 eura kilogram.

“Uvoz će nas do kraja ubit“, komentira na društvenoj mreži večeras drugi domaći proizvođač.