Možete li si priuštiti ribu s Peškarije? Evo kakve su cijene na vrhuncu turističke sezone

Ljeto je u punom jeku, a s njim je na splitsku peškariju stigla i bogata ponuda svježe ribe i morskih plodova. Iako su štandovi puni domaće ribe, mnogi će se kupci prije kupnje ipak prvo zaustaviti pred istaknutim cjenicima.

Najcjenjenije vrste, poput zubatca, škarpine ili škampa, i ove sezone drže visoke cijene, dok su srdele, inćuni, oslić i pojedine vrste bijele ribe pristupačniji izbor za svakodnevni ručak. Koliko će kupci platiti kilogram ribe, ovisi o vrsti, dnevnom ulovu, vremenskim prilikama i potražnji, zbog čega se cijene mogu mijenjati iz dana u dan.

Od uvođenja eura početkom 2023. godine građani često ističu kako imaju dojam da je hrana znatno skuplja nego prije, no za svježu ribu na tržnicama ne postoje službeni podaci koji bi pokazali koliko su se cijene promijenile. Državni zavod za statistiku objavljuje podatke za ukupnu skupinu hrane i bezalkoholnih pića, ali ne i za pojedine vrste ribe na peškarijama.

Prodavači na peškarijama godinama upozoravaju da na cijenu najviše utječu količina ulova i vremenski uvjeti. Kada je more nemirno i ribari manje izlaze u ribolov, ponuda je skromnija, a cijene u pravilu rastu. S druge strane, tijekom dobrog ulova i veće ponude pojedine vrste mogu biti osjetno povoljnije.

U galeriji donosimo pregled cijena koje smo danas zatekli na splitskoj peškariji pa procijenite koliko danas treba izdvojiti za riblji ručak.