Možete li pogoditi tko se krije iza ove fotografije?

Pedeset mjeseci nakon otvaranja Pelješki most kreće u ozbiljnu sanaciju. U listopadu bTa gotovo luđačka energija prisutna je od rođenja. Bila sam nevjerojatno vesela, vragolasta i znatiželjna kao dijete. Znate onaj klišeizirani prizor djece koja uzimaju mikrofon čim u kuću uđu gosti. Ja sam bila ta. Okružena prijateljima. Opuštena performerica i zabavljačica. Poslije je ta energija samo rasla kroz posao kojim se bavim, ispričala je svojedobno Maja Šuput za Gloriju, prenose 24sata.

Kraljica svadbi, kako joj tepaju, rođena je 22. rujna 1979. u Zagrebu, a glazbenu je karijeru počela graditi 1998. kao članica grupe Joy, godinu poslije s bendom je nastupila na Dori.

Nakon nekoliko godina krenula je u samostalne vode. Jedna je od najtraženijih pjevačica za svadbe, zbog prirode posla često spava tek četiri sata dnevno.

Promjenu imidža počela je kad je povećala grudi na dvojku, a onda je "otkrila" filere i botoks, kako tvrde estetski kirurzi. Bila je šest godina u braku s poduzetnikom Nenadom Tatarinovim s kojim ima sina Blooma, a nakon rastave donedavno se zabavljala s 19 godina mlađim "Gospodinom Savršenim" Šimom Elezom. "Posljednjih osam godina bila sam u vezama, tek mi sad dolazi do glave da sam single", rekla je nedavno za Večernji list, a za "IN Magazin" je priznala: "Ne tražim nikog i ne želim nikog", prenose 24sata.