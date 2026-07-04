"Možemo živjeti daleko, ali korijeni nas uvijek zovu": U Split stigli Hrvati iz Mađarske

U Splitu, Kaštelima i Marini u razdoblju od 23. do 28. lipnja upriličeno je programsko i institucionalno predstavljanje baštine i kulturnih identiteta Hrvata iz Mađarske. Ovim projektom ujedno su implementirane odrednice Sporazuma o suradnji između Splitsko dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave (krovne organizacije mađarskih Hrvata), zaključenim 31. ožujka 2026. godine u Splitu, čiji je postojani vjerovnik Hrvatska matica iseljenika – Podružnica Split.

Manifestacija je realizirana u suradnji Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, Saveza KUD-ova Splitsko dalmatinske županije i Ogranka Matice hrvatske u Splitu, a uz partnerstvo i programsku potporu Folklornog ansambla „Jedinstvo“ iz Splita, Kulturno umjetničke udruge „Andrija Matijaš Pauk“ iz Marine, Likovne udruge „Emanuel Vidović“ i župe Sv. Josipa – Mertojak.

Višegodišnji projekt Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, s ciljem predstavljanja hrvatske nacionalne manjine u dvanaest europskih zemalja, pa tako i kroz ovogodišnju manifestaciju „Dani mađarskih Hrvata u Splitsko dalmatinskoj županiji“, osmišljen je da multikulturalnim suradnjama, ali prvenstveno nacionalnom prepoznatljivošću, naši sunarodnjaci osjete „bilo“ Domovine u Dalmaciji - prostoru gdje „povijest nije šutjela“. Programska percepcija ujedno je apostrofirala odavanje istinskog priznanje zbog činjenice što su očuvali pripadnost hrvatskom etnosu, unatoč izazovima sociološke asimilacije; s namjerom boljeg upoznavanja, izgrađivanja mostova kulturnih suradnji „koji premošćuju“ rijeku Dravu.

Manifestacija sadržajna po programskoj raznolikosti, te po prostorima gdje se realizirala: od splitske i kaštelanske Rive, Muzeja arheoloških spomenika, marinske Citadele i kule, crkve Sv. Josipa na splitskom Mertojaku; dodatno je senzibilizirala goste, predstavljače ali i domaćine.

„Povijesna zbilja hrvatskog čovjeka i dinamika njegovih migracije, kao i sposobnost da socijaliziranjem oplemeni prostor novog nastana, fascinira. Impresionira činjenica da identitet naroda obuhvaća različite aspekte života zajednice: ono što ga razlikuje od drugih, kao i ono što ga povezuje, međusobno razaznaje i čini zajednicom s dubokim korijenima i bogatom baštinom. Taj je identitet nemoguće očuvati ako se prekida s prošlošću naroda, ako se zatomljuje njegov praiskon, ako se zaboravi kako očuvati one vrijednosti iz kojih je iznikao, od kojih živi i po kojima je prepoznatljiv. Identitet naroda i njegove specifičnosti u kontekstu očuvanja žive i minule baštine jamstvo su očuvanja prepoznatljivosti zajednice kojoj pripada kako u nacionalnom smislu, tako i u kontekstu europskog civilizacijskog narativa“, istaknuo je Ante Ćaleta, voditelj splitske Podružnice Hrvatske matice iseljenika.

Multidisciplinarnost programskih sadržaja, jedinstveno je predstavljena kroz relevantne čimbenike hrvatskih institucija i asocijacija u Mađarskoj;

uz krovni subjekt, Hrvatsku državnu samoupravu na čelu s predsjednikom Silvestrom Balićem, predstavnika hrvatske nacionalne manjine u Mađarskom parlamentu, zastupnikom i glasnogovornikom, Ivanom Guganom, neprofitnim poduzećem za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost „Croatica“ iz Budimpešte s ravnateljicom Timeom Šakan-Škrlin, Kulturno umjetničko društvo „Tanac“ iz Pečuha, predvođenim umjetničkim voditeljem, Robertom Takačem i Tamburaškim orkestrom „Planine“ iz Mohača.

Interpretacija kulturno identitetskih prezentacija, svoju svrhovitost je upotpunila međusobnom sinergijom s domaćinima; kroz manifestaciju „Šotobraco“ splitskoga FA „Jedinstvo“ kada su gosti iz Pečuha i Mohača dio svojih koreografskih izvedbi prikazali splitskoj publici ispred HNK-a u Splitu i splitske katedrale sv. Dujma.

Općinom Marina, na blagdan sv. Ivana odjekivali su zvuci hrvatskih narodnih plesova iz svih dijelova Mađarske, dok je domaće boje „branila“ KUU „Andrija Matijaš-Pauk“ iz Marine. O literarnom izričaju mađarskih Hrvata, i predstavljanje živopisne identitetske baštine Hrvata Mađarske, domaćini su upoznati kroz predavanje ravnateljice „Croatice“ i povijesnim prikazom etnoloških specifičnosti kroz narativ predsjednika Hrvatske državne samouprave.

Identičan okvir predavanja, održan je i sljedećeg dana u prostorijama Ogranka matice hrvatske u Splitu, kada je kroz interaktivnu panel raspravu došlo do konstruktivnih opažanja publike i sunarodnjaka iz Mađarske, a u sklopu koje prezentacije je svoju detaljnu ulogu opisao i glasnogovornik u Mađarskom parlamentu, zastupnik Ivan Gugan. Ranije istog dana, s ciljem predstavljanja povijesnih vrela Dalmacije, gosti su posjetili Arheološki muzej u Splitu, gdje ih je s izložbom „Delmati – Između mita i stvarnosti“ i fundusom Muzeja upoznao ravnatelj, Ante Jurčević.

Ovogodišnja županijska smotra folklora u Kaštel Novom u organizaciji Saveza KUD-ova Splitsko dalmatinske županije, u sklopu manifestacije TZ Kaštela „Nostalgija“, upotpunila je identitetsku baštinu koreografijom crkvenog proštenja iz okolice Pečuha – „Kermez“ koju su izveli KUD „Tanac“ iz Pečuha i tamburaški orkestar „Planine“.

Nada Maršić, direktorica TZ Kaštela, Marica Tadin, predsjednica Saveza KUD-ova SDŽ i Meri Maretić, zamjenica pročelnika Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu; u prigodnim obraćanjima uz sve izvođače istaknuli su i Hrvate iz Mađarske

Župljani župe sv. Josipa na splitskom Mertojaku zajedno sa župnikom don Vjenceslavom Kujundžićem, nakon Hrvata iz Vojvodine i Rumunjske, nedjeljnu euharistiju slavili su sa braćom i sestrama iz Mađarske. Susretište rasutog hrvatskog bića i njegovog bogatstva u različitost i posebnostima kulturnih identiteta oslikalo se kroz zajedničku molitvu i nedjeljna čitanja u narodnim nošnjama Hrvata iz Pečuha.

U razmjeni prigodnih darova, posebnu pažnju ostavile su slike splitske „Pjace“ i sv. Ivana Pavla II, autorice Julije Stapić, koja je zajedno s članovima Likovne udruge „Emanuel Vidović“ uručila svoje slike.

Uz voditelja Hrvatske matice iseljenika – Podružnice Split, Antu Ćaletu i istaknute programske partnere zastupljene preko tajnice Saveza KUD-ova SDŽ, Marijanom Botić Rogošić i predsjednika FA „Jedinstvo“ Emina Sarajlića; predstavnike mađarskih Hrvata, primili su župan Splitsko dalmatinski, Blaženko Boban zajedno sa zamjenikom, Antom Šošićem i pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Željko Primorac, kao i zamjenik gradonačelnika Grada Splita, Ivo Bilić. Svi sugovornici, istaknuli su „domaćinsku“ atmosferu, s obzirom na intenzitet prošlogodišnjih kao i ovogodišnjih susreta, s konstruktivnim programima jačanja institucionalnih i projektnih suradnji.

Toplu dobrodošlicu gostima iz Mađarske priredio je ujedno i načelnik Općine Marina, Ante Mamut sa suradnicima i direktoricom TZ Marina, Ivom Dvornik, te predsjednicom KUU „Andrija Matijaš Pauk“ Dijanom Oštrić Rinčić i Darijom Kosorom.

Simbolično: „panoramski pogled s vrhova šumovitog Tubesa (Mecsek) – brdovitog lanca u južnoj Mađarskoj, kroz jedinstvo hrvatskog nacionalnog etnosa, dosegnuli su ovog lipnja sve do prodoline gdje se Jadro, Kozjak i Marjan sjedinjuju s plavim Jadranom, do koljevke rođenja hrvatskog identiteta“.

„Povratak korijenima uvijek nosi posebnu snagu. Možemo izgubiti jezik, možemo živjeti daleko od mjesta iz kojeg potječemo, ali potreba da se vratimo svojim korijenima ostaje duboko u nama. Ona nas podsjeća tko smo, odakle dolazimo i što nas oblikuje“… iz objave KUD „Tanac“ iz Pečuha