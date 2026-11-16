Možemo! žestoko udario po Šuti zbog Frane Tente: Spomenuli Hitlera, naciste i Ratka Mladića! "Slave momka koji se sam deklarirao kao ustaša"

Splitska platforma Možemo! oštro je reagirala na subotnji mimohod održan u čast Frane Tente, tijekom kojeg su sudionici s prekrivenim licima i bakljama prošli središtem Splita. U podužoj objavi nisu štedjeli ni organizatore okupljanja ni gradsku vlast, posebno kritizirajući inicijativu za postavljanje Tentova spomen-obilježja na Marjanu. Prozvali su i gradonačelnika Tomislava Šutu, koji je nedavno potvrdio da je postupak vezan uz spomen-obilježje u tijeku.

Mimohod održan u subotu, 14. studenoga, ponovno je otvorio raspravu o povijesnoj ulozi Frane Tente, mladića koji je 1948. godine, u dobi od 20 godina, preminuo u zatvoru u Lepoglavi. Sudionici su se okupili na Prokurativama, a potom se središtem grada uputili prema Marjanu. Dio okupljenih nosio je crnu odjeću, prekrivena lica i baklje, a tijekom povorke isticane su zastave s prvim bijelim poljem na grbu. Iz splitskog Možemo! sada su uputili izrazito oštru političku reakciju.

"Kako bi prošao netko tko je nakon rata crtao Hitlera ili Ratka Mladića?"

Svoju objavu započeli su usporedbama s dvjema hipotetskim situacijama iz poslijeratne Njemačke i Hrvatske.

Prva se odnosi na nekadašnjeg pripadnika Hitlerove mladeži koji bi nakon Drugog svjetskog rata crtao lik Adolfa Hitlera i nacističke simbole te djelovao u organizaciji koja zagovara nacističke ciljeve.

Druga se odnosi na hipotetskog bivšeg pripadnika četničkih formacija koji bi nakon Domovinskog rata u Drnišu crtao lik Ratka Mladića i četnička obilježja. Iz Možemo! postavljaju pitanje kakav bi tretman takvi pojedinci imali u poslijeratnim društvima, ali i kako bi javnost reagirala na pokušaje podizanja spomenika u njihovu čast.

"Slave lik i djelo momka koji se sam deklarirao kao ustaša"

Posebno su kritizirali izgled povorke, istaknuta obilježja i način na koji je organizirano okupljanje. "Sve to dogodilo se ovih dana u Splitu onim operetnim maršom u čast Frane Tente. Centrom grada prolazili su momci u crnom, s maskama, s nacionalnim grbovima koje oni smatraju ispravnima i zastavama pojedinih ekstremističkih organizacija koje se inače diče neofašističkim stavovima", poručili su iz Možemo! Osvrnuli su se i na pisane upute koje su organizatori dijelili sudionicima prije mimohoda, a u kojima su bile navedene predviđene parole i pravila ponašanja.

"Dirljiv je bio trud izbjegavanja 'spornih' parola i pjesmica, čak su se potrudili i neki letak s pravilima ponašanja tiskati. Jer nije njima do ustaštva. Osim što slave lik i djelo momka koji se sam deklarirao kao ustaša", navode iz platforme. U nastavku podsjećaju i na događaje iz 1943. godine, kada su na Križinama strijeljani civili iz Mravinaca i Klisa. Prema njihovim navodima, među žrtvama njemačkih SS-ovaca bilo je i sedmero članova obitelji Tente, uključujući neke bliske Franine srodnike.

Sporno i skidanje zastave s Marjana

Iz Možemo! dovode u pitanje i jedan od najčešće spominjanih događaja u pričama o Frani Tenti, skidanje jugoslavenske zastave s Marjana u travnju 1947. godine. Tvrde da su zagovornici njegova veličanja od tog događaja stvorili povijesni mit, iako Tente osobno nije skinuo zastavu. Prema sudskoj dokumentaciji koju je u znanstvenom radu analizirala povjesničarka Blanka Matković, Tente nije osuđen zbog skidanja jugoslavenske zastave. Za samu akciju, među ostalima, osuđen je Frane Bettini, koji je zastavu skinuo i zamijenio hrvatskom trobojnicom. Tente je osuđen na tri godine zatvora s prisilnim radom zbog drugih aktivnosti, uključujući izradu i širenje protudržavnih letaka, oslikavanje lika ustaškog poglavnika Ante Pavelića te povezanost s Hrvatskim oslobodilačkim pokretom.

Prozvali i Šutu: "Službeni Split prihvatio je inicijativu"

Kritike iz Možemo! nisu se zadržale samo na organizatorima mimohoda. Posebno su prozvali gradsku vlast zbog inicijative za podizanje spomen-obilježja Frani Tenti na Marjanu. Podsjetimo, inicijativa je pokrenuta još 2019. godine, a pitanje njezine realizacije ponovno je otvoreno na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Splita. Gradonačelnik Tomislav Šuta tada je potvrdio da je postupak u tijeku. "I onda je još i službeni Split prihvatio inicijativu istomišljenika maskiranih pohodnika o postavljanju spomen obilježja Tenti na mjestu na kojem nikad nije bio. I onda je današnji gradonačelnik nekidan ustvrdio kako se na tom spomen obilježju radi", poručili su iz Možemo!

"Svi iz službenog Splita zašutjeli su poput riba na gradelama"

Na kraju objave osvrnuli su se i na izostanak reakcija predstavnika gradske vlasti na mimohod, uz ironičnu primjedbu o nadolazećem blagdanskom razdoblju i trošenju gradskog novca. "I onda su svi iz službenog Splita, ne želeći valjda remetiti raspoloženje uoči blagdanskog prženja hrpe gradskog novca, zašutjeli poput riba na gradelama na još jedan uspjeh Splita u utrci za titulu prvaka dvostrukih konotacija. Znaju valjda da će biti još prilika. Za šutnju", zaključili su iz splitskog Možemo!