Možemo traži ostavku svog bivšeg partnera, Davora Matijevića: "Ispričavamo se biračima, podržali smo osobu osuđenu za nasilje"

Politička platforma Možemo Split zatražila je od gradskog vijećnika Davora Matijevića da podnese ostavku nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji, poručivši kako osoba s takvom presudom ne može vjerodostojno obnašati javnu dužnost.
BIVŠI ŠEF SPLITSKOG SDP-a PRAVOMOĆNO KAŽNJEN Davor Matijević osuđen zbog psihičkog nasilja u obitelji
Zahtjev iz splitskog SDP-a: "Matijević nakon pravomoćne presude više ne može biti gradski vijećnik"
"Jedini odgovoran politički potez Davora Matijevića u ovakvoj situaciji bilo bi podnošenje ostavke na mjesto gradskog vijećnika", poručili su iz Možemo Split, dodajući kako bi time pokazao poštovanje prema institucijama, javnoj dužnosti i građanima koji su mu dali povjerenje.
"Jedini odgovoran politički potez Davora Matijevića u ovakvoj situaciji bilo bi podnošenje ostavke na mjesto gradskog vijećnika", poručili su iz Možemo Split, dodajući kako bi time pokazao poštovanje prema institucijama, javnoj dužnosti i građanima koji su mu dali povjerenje.