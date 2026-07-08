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Možemo traži ostavku svog bivšeg partnera, Davora Matijevića: "Ispričavamo se biračima, podržali smo osobu osuđenu za nasilje"

Oglasili su se na društvenim mrežama
Davor Matijević

Politička platforma Možemo Split zatražila je od gradskog vijećnika Davora Matijevića da podnese ostavku nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji, poručivši kako osoba s takvom presudom ne može vjerodostojno obnašati javnu dužnost.

BIVŠI ŠEF SPLITSKOG SDP-a PRAVOMOĆNO KAŽNJEN Davor Matijević osuđen zbog psihičkog nasilja u obitelji

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Zahtjev iz splitskog SDP-a: "Matijević nakon pravomoćne presude više ne može biti gradski vijećnik"

Iz Možemo Splita navode kako nasilje u obitelji mora biti jasno i bezuvjetno osuđeno te da se odgovornost javnih dužnosnika ne može odvojiti od njihovih postupaka.Matijević je vijećnički mandat osvojio na listi SDP-a, Možemo i Direkta, a iz platforme su istaknuli kako osjećaju potrebu ispričati se svojim biračima i simpatizerima jer su na izborima podržali osobu za koju je, kako navode, pravomoćnom presudom utvrđeno da je počinila obiteljsko nasilje.
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"Jedini odgovoran politički potez Davora Matijevića u ovakvoj situaciji bilo bi podnošenje ostavke na mjesto gradskog vijećnika", poručili su iz Možemo Split, dodajući kako bi time pokazao poštovanje prema institucijama, javnoj dužnosti i građanima koji su mu dali povjerenje.

 

 

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