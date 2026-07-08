Možemo traži ostavku svog bivšeg partnera, Davora Matijevića: "Ispričavamo se biračima, podržali smo osobu osuđenu za nasilje"

Politička platforma Možemo Split zatražila je od gradskog vijećnika Davora Matijevića da podnese ostavku nakon pravomoćne presude za psihičko nasilje u obitelji, poručivši kako osoba s takvom presudom ne može vjerodostojno obnašati javnu dužnost.

Iz Možemo Splita navode kako nasilje u obitelji mora biti jasno i bezuvjetno osuđeno te da se odgovornost javnih dužnosnika ne može odvojiti od njihovih postupaka.Matijević je vijećnički mandat osvojio na listi SDP-a, Možemo i Direkta, a iz platforme su istaknuli kako osjećaju potrebu ispričati se svojim biračima i simpatizerima jer su na izborima podržali osobu za koju je, kako navode, pravomoćnom presudom utvrđeno da je počinila obiteljsko nasilje. https://www.dalmacijadanas.hr/mozemo-li-ocekivati-nove-izbore-je-li-split-pred-novim-politickim-preslagivanjem-centar-trazi-odgovor-od-sute/ "Jedini odgovoran politički potez Davora Matijevića u ovakvoj situaciji bilo bi podnošenje ostavke na mjesto gradskog vijećnika", poručili su iz Možemo Split, dodajući kako bi time pokazao poštovanje prema institucijama, javnoj dužnosti i građanima koji su mu dali povjerenje.