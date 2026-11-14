Možemo! Split kritizira Šutu zbog Adventa: "Za lampice i koncerte 1,7 milijuna eura, a što je sa školama, cestama i umirovljenicima?"

Splitski Možemo! oštro je kritizirao gradsku vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Šutom zbog planiranih troškova ovogodišnjeg Adventa, za koji je predviđeno čak 1,7 milijuna eura. U objavi su usporedili splitska izdvajanja sa zagrebačkima te upozorili na niz gradskih projekata i programa za koje se, prema njihovim tvrdnjama, izdvaja manje novca ili su im sredstva smanjena rebalansom proračuna. Posebno su se osvrnuli na troškove koncerta Dina Merlina, postavljajući pitanje opravdanosti financijskih prioriteta gradske uprave.

Zagreb ima višestruko veći proračun, ali Split za Advent planira potrošiti gotovo jednako?

U svojoj objavi Možemo! Split usporedio je troškove adventskih manifestacija u dva najveća hrvatska grada. Prema podacima koje navode, Zagreb je prošle godine, uključujući izdvajanja Turističke zajednice, na sva adventska događanja potrošio približno 2,4 milijuna eura, dok Split za ovogodišnje blagdansko razdoblje planira izdvojiti 1,7 milijuna eura. Pritom ističu da je zagrebački proračun za 2025. iznosio 2,9 milijardi eura, a splitski proračun za 2026., nakon rebalansa, 404 milijuna eura.

Iako Zagreb raspolaže višestruko većim proračunskim sredstvima, Split za Advent namjerava izdvojiti više od 70 posto iznosa koji je, prema njihovim podacima, prošle godine potrošen u glavnom gradu. "Zagrebački proračun je skoro osam puta veći od splitskog, ali zašto Split ne bi za svoj Advent potrošio 70% iznosa koji troši Zagreb? Evo, stvarno ne znamo. Neambiciozni smo, to je", poručili su iz Možemo! Split, koristeći ironiju kako bi kritizirali odluke gradske vlasti. Iz splitskog Možemo! smatraju da bi se planirani novac mogao iskoristiti za druge potrebe građana te kao primjere navode socijalne programe, obrazovnu infrastrukturu, sanaciju odlagališta i održavanje gradskih prometnica. Posebno ističu program zaštite osoba starije životne dobi, koji obuhvaća potpore umirovljenicima i druge mjere. Prema njihovim navodima, za taj je program tijekom cijele godine predviđeno približno 1,77 milijuna eura, gotovo jednako ukupnom planiranom trošku Adventa.

Usporedbu nastavljaju i sa sanacijom Karepovca, za koju je prvotno tijekom 2026. bilo predviđeno 1,7 milijuna eura, prije smanjenja iznosa rebalansom proračuna. Kritike su uputili i zbog realizacije programa energetske obnove škola. Navode da je za tu namjenu bilo planirano milijun eura, ali da je gradska administracija realizirala tek pet posto predviđenog iznosa.

Spominju Ljetno kino Bačvice i održavanje prometnica

Na popisu projekata koje su izdvojili našlo se i Ljetno kino Bačvice. Prema tvrdnjama Možemo! Split, projekt rekonstrukcije tog prostora rebalansom je ostao bez 1,6 milijuna eura. Slično upozoravaju i na investicijsko održavanje cesta i ostalih javnih površina, za koje su, kako navode, sredstva smanjena za 1,4 milijuna eura.

Upravo kroz ove usporedbe nastoje otvoriti raspravu o tome koliko bi Grad trebao izdvajati za manifestacije, a koliko za infrastrukturne projekte i svakodnevne potrebe stanovnika. "Ispričavamo se - znamo da smo naporni s brojevima, ali, kako kažu, brojke ne lažu. Pozornice, lampice i svjetlosni efekti su onako, više za show", poručili su.

Posebno prozvali trošak koncerta Dina Merlina

Jedan od najoštrijih dijelova njihove objave odnosi se na koncert Dina Merlina, koji je najavljen za 30. prosinca u Splitu. Iz Možemo! Split tvrde da je za njegov prošlogodišnji nastup na dočeku Nove godine u Dubrovniku ukupno izdvojeno 180.000 eura, uključujući honorar izvođača i produkcijske troškove. Prema njihovoj računici, splitski koncert trebao bi koštati čak 300.000 eura. Navode da je honorar izvođača porastao sa 130.000 na 150.000 eura, odnosno za približno 15 posto, dok bi troškovi produkcije trebali iznositi 150.000 eura. To je, ističu, trostruko više od 50.000 eura, koliko je produkcija navodno stajala u Dubrovniku. Riječ je o iznosima koje iznosi Možemo! Split, a ne o neovisno potvrđenim konačnim troškovima ugovora.

Posebno su se osvrnuli na tvrdnju gradske uprave da trošak Merlinova koncerta financiraju sponzori. "Trošak ovog koncerta, kaže gradska uprava, snose sponzori. Dok će, valjda, sve ono drugo do 1,7 milijuna eura pokriti građani", zaključili su iz Možemo! Split.

Šuta najavio prihode od sponzora i adventskih kućica

Podsjetimo, gradonačelnik Tomislav Šuta ranije je potvrdio da se ukupni trošak splitskog Adventa procjenjuje na približno 1,7 milijuna eura. Pritom je najavio najmanje 400.000 eura prihoda od sponzora te dodatnih 200.000 do 300.000 eura od zakupa adventskih kućica. Ako se te procjene ostvare, prihodima bi se pokrilo između 600.000 i 700.000 eura ukupnih troškova. Preostali iznos iznosio bi približno milijun do 1,1 milijun eura, no konačna financijska konstrukcija bit će poznata tek nakon završetka manifestacije.

Iz Možemo! Split, međutim, smatraju da je pitanje opravdanosti planiranih izdataka i dalje otvoreno, posebno kada se usporede s izdvajanjima za druge gradske potrebe.