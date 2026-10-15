Možemo osuđuje izljev mržnje i antisemitizma uoči utakmice Hajduk-Ajax

Stranka Možemo osudila je današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu uoči nogometne utakmice Hajduk - Ajax i zatražila hitnu reakciju Ravnateljstva policije.

Objavu stranke prenosimo u cijelosti:

Tražimo od Ravnateljstva policije da hitno reagira prema osobama koje su danas u Splitu izvikivale fašističke parole, zazivali Hitlera i Auschwitz te pozivali na nasilje nad Židovima.

Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma – policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona, za javno poticanje na nasilje i mržnju.