Možemo osuđuje izljev mržnje i antisemitizma uoči utakmice Hajduk-Ajax

Stranka Možemo osudila je današnji izljev mržnje i antisemitizma u Splitu uoči nogometne utakmice Hajduk - Ajax i zatražila hitnu reakciju Ravnateljstva policije.
Objavu stranke prenosimo u cijelosti:
Tražimo od Ravnateljstva policije da hitno reagira prema osobama koje su danas u Splitu izvikivale fašističke parole, zazivali Hitlera i Auschwitz te pozivali na nasilje nad Židovima.
Republika Hrvatska ne smije tolerirati ovakav masovni izljev mržnje i antisemitizma – policija mora djelovati odmah, a sudovi odgovorne osuditi na najstrože moguće kazne iz Kaznenog zakona, za javno poticanje na nasilje i mržnju.
Moja reakcija na članak je...
3
1
1
0
2
0
1