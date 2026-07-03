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Možemo odahnuti. Uopće nema na vidiku vrućina od prethodnih dana. Bura će zato biti sve jača

Donosimo detaljnu tjednu prognozu vremena za sljedeće dane

Prvi dio aktualnog tjedna donio je svakakve meteorološke scenarije od čega ćemo najviše pamtiti utorak kada je Split prvo srušio apsolutni temperaturni rekord, a potom su stigli nevrijeme i pad temperature zraka od čak 20 stupnjeva.

Za razliku od ostatka zemlje, dobar dio Dalmacije jučer je ostao pošteđen vremenskih neprilika, a temperature su bile malo niže u odnosu na prethodne dane.

Tako su Makarska, Hvar i Resnik jučer bili najtopliji s 34°C, Komiža, Palagruža, Lastovo, Zadar i Split Marjan su imali 33°C.

Ostatak tjedna bit će suho i vjetrovito. Iako se većina dana pred nama biti vruća, vjerojatno će se mnogi obradovati tome da na na vidiku nema izraženih vrućina, odnosno onih s temperaturama zraka preko 35. I noćne će temperature biti donekle ugodnije od onih koje smo iskusili posljednjih desetak dana.

Petak će biti pretežno sunčan i suh. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna. U popodnevnim satima na otvorenom moru i na otocima zapuhat će tramontana s jakim do vrlo jakim udarima. Navečer će ponovno okrenuti na buru. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18°C ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 33°C ponegdje u srednjoj i južnoj Dalmaciji.

Subota donosi vedro i vjetrovito vrijeme. Bura će još u noći biti jaka, a olujni udari osim podno Velebita mogući su i u Dalmaciji. Danju na moru u okretanju na tramontanu koja će kasno poslijepodne na otvorenom imat vrlo jake udare. Temperature u blagom padu, one najviše dnevne većinom od 27 do 32°C.

Pretežno sunčano će biti u nedjelju. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju tramontana koja će popodne imat jake udare. Jutro malo svježije, danju većinom od 28 do 33°C.

Djelomično sunčano i većini predjela suho bit će u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Vjetar će značajno oslabiti, a temperature zraka neće se bitno mijenjati u odnosu na najavljene u nedjelju.

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