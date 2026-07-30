Možemo! nakon uhićenja Keruma: HDZ više od 15 godina održava političko partnerstvo s njim

Možemo! Split oglasio se priopćenjem nakon uhićenja nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Danas je uhićen Željko Kerum, uz kojeg se desetljećima se vežu javno poznate malverzacije, pretakanja, nezakonitosti, sumnjivi stečajevi, dugovanja, uzurpacije pomorskog dobra.

Sve te javno dostupne i svima poznate informacije nisu HDZ-u bile dovoljne da raskine s Kerumom više od 15 godina dugo političko partnerstvo u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

HDZ je davno odabrao upravo takvog Keruma da im drži politička leđa i jedni su druge podržavali sve ove godine.

Zato se i ovaj HDZ-ov gradonačelnik Splita, kao i puno puta dosad, pravi slijep kod zdravih očiju i govori da Kerum nije gradski vijećnik niti sudjeluje u njegovom radu, te „očekuje daljnju dobru suradnju s članovima njegove stranke“. Znamo koliko je „dobra“ ta suradnja, ovaj grad trpi njene posljedice svakodnevno već više od desetljeća, ali željno čeka dan kad će se osloboditi besprizornog klijentelizma u režiji HDZ-a i njegovog najdražeg lokalnog partnera.