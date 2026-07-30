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Možemo! nakon uhićenja Keruma: HDZ više od 15 godina održava političko partnerstvo s njim

Iz splitske podružnice poručuju da su javno poznate afere i sumnje oko Željka Keruma godinama bile dovoljan razlog za prekid suradnje te optužuju HDZ za klijentelizam koji, kako tvrde, građani Splita osjećaju svakodnevno
Željko Kerum

Možemo! Split oglasio se priopćenjem nakon uhićenja nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma

Priopćenje prenosimo u cijelosti. 

Danas je uhićen Željko Kerum, uz kojeg se desetljećima se vežu javno poznate malverzacije, pretakanja, nezakonitosti, sumnjivi stečajevi, dugovanja, uzurpacije pomorskog dobra.

Sve te javno dostupne i svima poznate informacije nisu HDZ-u bile dovoljne da raskine s Kerumom više od 15 godina dugo političko partnerstvo u Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

HDZ je davno odabrao upravo takvog Keruma da im drži politička leđa i jedni su druge podržavali sve ove godine.

Zato se i ovaj HDZ-ov gradonačelnik Splita, kao i puno puta dosad, pravi slijep kod zdravih očiju i govori da Kerum nije gradski vijećnik niti sudjeluje u njegovom radu, te „očekuje daljnju dobru suradnju s članovima njegove stranke“. Znamo koliko je „dobra“ ta suradnja, ovaj grad trpi njene posljedice svakodnevno već više od desetljeća, ali željno čeka dan kad će se osloboditi besprizornog klijentelizma u režiji HDZ-a i njegovog najdražeg lokalnog partnera.

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