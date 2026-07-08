"Možemo li očekivati nove izbore?": Je li Split pred novim političkim preslagivanjem? Centar traži odgovor od Šute

„Nakon pravomoćne presude za obiteljsko nasilje, HDZ-ova većina u Splitu vjerojatno više ne postoji“, poručila je na konferenciji za medije predsjednica stranke Centar, saborska zastupnica Marijana Puljak, podsjetivši na jučerašnju vijest da je splitski gradski vijećnik Davor Matijević pravomoćno osuđen zbog psihičkog nasilja u obitelji.

„Prema standardima svakog iole civiliziranog društva, a vjerujemo i prema političkim normama koje će u ovom slučaju javno slijediti predsjednik splitskog HDZ-a i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, Davor Matijević više ne može obnašati nikakve javne dužnosti u ime izvršne vlasti niti biti dio vladajuće većine i to još kao presudna šesnaesta ruka koja osigurava HDZ-ovu većinu u Gradskom vijeću“, rekla je Puljak.

Kako je istaknula,Matijević je na izborima predvodio koaliciju SDP-Možemo-Direkt, a onda je poslije izbora napustio SDP i prešao na drugu stranu, pod okrilje HDZ-a. Uz to je odlukom gradonačelnika Tomislava Šute imenovan voditeljem projekta prenamjene hotela Zagreb u Dom za starije.

„Posve je očekivano da će ga HDZ nakon ove presude smijeniti sa svih funkcija. S obzirom na to da micanjem pravomoćno osuđenog obiteljskog nasilnika Tomislav Šuta i HDZ u Splitu gube većinu u Gradskom vijeću, postavljam javno pitanje predsjedniku splitskog HDZ-a:

Što će sada biti sa Splitom? Možemo li očekivati nove izbore ili možda preslagivanje vladajuće većine bez Davora Matijevića?“, upitala je, zaključivši da bi splitska, a i hrvatska javnost trebali znati i čuti odgovor gradonačelnika Tomislava Šute.