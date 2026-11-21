Blagdan Gospe od Zdravlja svečano je proslavljen u subotu, 21. studenoga, u istoimenoj crkvi na Dobromu u Splitu. Središnje misno slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, uz koncelebraciju sedmorice svećenika predvođenih provincijalom Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Sinišom Balajićem.

Ovogodišnja proslava imala je posebno značenje jer se obilježava 80 godina od osnutka Župe Gospe od Zdravlja, a vjernici su blagdan dočekali u potpuno otvorenoj crkvi nakon dugogodišnjih radova na obnovi.

"Možemo imati zdravo tijelo, a ipak biti duboko nesretni"

U svojoj propovijedi nadbiskup Križić govorio je o važnosti vjere, unutarnjeg mira i duhovnog zdravlja, istaknuvši kako se čovjekove teškoće ne odnose isključivo na tjelesne bolesti. "Možemo imati zdravo tijelo, a ipak biti duboko nesretni. Možemo imati sve što nam život može ponuditi, a iznutra osjećati prazninu", poručio je nadbiskup. Naglasio je kako se vjernici stoljećima obraćaju Gospi od Zdravlja tražeći utjehu, snagu i zagovor u trenutcima bolesti, patnje i životnih teškoća. Osvrnuvši se na evanđeoski događaj svadbe u Kani Galilejskoj, istaknuo je Marijinu osjetljivost za potrebe drugih i njezino povjerenje u Isusa.

"Ponekad tražimo od Boga da promijeni naše okolnosti, a Bog bi, prije svega, najradije promijenio naše srce", rekao je. Posebno je upozorio kako se vrijednost ljudskog života ne može mjeriti njegovim trajanjem, nego onime što čovjek tijekom života ostavi iza sebe. "Vrijednost života nije u njegovoj dužini nego u njegovu sadržaju, u tome kako je netko živio", istaknuo je Križić.

Posebna poruka liječnicima, medicinskim sestrama i njegovateljima

Nadbiskup je pozvao okupljene da mole za bolesne, osamljene i sve koji prolaze kroz teške životne trenutke. Posebnu zahvalnost izrazio je zdravstvenim djelatnicima, liječnicima, medicinskim sestrama i njegovateljima koji se svakodnevno brinu o ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.

Naglasio je kako njihovo poslanje često nadilazi profesionalnu obvezu te postaje istinsko služenje drugima.

"Svaki naš čin dobrote prema slabima besmrtna je vrijednost i istinska dragocjenost pred Bogom", poručio je na završetku propovijedi.

Na svečanosti i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta

Na kraju misnog slavlja okupljenima se obratio gvardijan samostana Gospe od Zdravlja fra Josip Cvitković, koji je zahvalio svima zaslužnima za organizaciju proslave i obnovu crkve.

Posebnu zahvalnost uputio je nadbiskupu Križiću, Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji te brojnim institucijama i dobročiniteljima koji su pomogli obnovu ovog važnog sakralnog prostora. Svečanom misnom slavlju nazočili su i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta sa suprugom, zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić te pročelnica gradskog Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Silvana Burilović Crnov.

Među okupljenima bili su i predstavnici Sveučilišta u Splitu, Hrvatske ratne mornarice, policije te zdravstvenog i kulturnog života grada. Liturgijsko pjevanje predvodio je Mješoviti pučki zbor Gospe od Zdravlja pod ravnanjem fra Stipice Grgata, uz orguljašku pratnju s. Zorislave Radić.

Slika Gospe od Zdravlja vratila se u obnovljenu crkvu

Središnjoj proslavi prethodila je devetnica koja je trajala od 12. do 20. studenoga. Započela je svečanim povratkom slike Gospe od Zdravlja iz kapele Božjega milosrđa u obnovljenu crkvu, uz procesiju i misno slavlje koje je predvodio fra Siniša Balajić. Tijekom devet dana vjernici su sudjelovali u molitvama krunice i misnim slavljima, a na sam blagdan mise su organizirane tijekom cijelog dana, uz mogućnost ispovijedi.