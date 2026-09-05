Možemo: Građani su HDZ-u i Plenkoviću poručili da je dosta njihovog modela upravljanja Hrvatskom

“Građani cijele Hrvatske, okupljeni danas na prosvjedu u Zagrebu, poručili su HDZ-u i Andreju Plenkoviću da ne žele ovakav model upravljanja Hrvatskom. HDZ je u zadnjih 30 godina svojim modelom upravljanja uništio resurse za buduće generacije, uništio je ovu zemlju i njene tvornice koje su zapošljavale tisuće ljudi, a sada u njima imamo samo toksični otpad”.

‘Otpadni HDZ’ je naša glavna poruka; jer promjena političkog modela kojim se upravlja Hrvatskom, kao ni modela gospodarenjem otpadom neće biti moguća s ovom HDZ-ovom Vladom ni Andrejem Plenkovićem. Potrebni su novi izbori i vlada koja će preuzeti političku odgovornost za Hrvatsku, poručila je Sandra Benčić, koordinatorica Možemo s današnjeg prosvjeda “Hodaj za Liku”, koji je organizirala inicijativa “Gospić je naš dom”.

Članovi i volonteri stranke iz cijele Hrvatske došli su u Zagreb podržati organizatore, inicijativu “Gospić je naš dom”, – iz Karlovca, Rijeke, Pule, Pazina, Osijeka, Samobora, Zadra, Šibenika i Splita, pa sve do članova s Korčule. Oni su istaknuli da solidariziraju s Gospićem, jer takve situacije imaju diljem Hrvatske u svojim dvorištima:

“Ovakvo stanje imamo i u Benkovcu, Poznanovcu, Pazinu, diljem Hrvatske. Ovdje smo zajedno s desecima tisuća ljudi glasno kažemo da moramo mijenjati model u kojem se nekolicina bogati na štetu svih ostalih i na štetu budućnosti naše djece.”

Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić pojasnila je kako je svaki javni prosvjed politički, a kako je nužno da država sanira sve lokacije ilegalno odloženog otpada, pronađe krivce za odlaganje, naplati od njih nastalu štetu i trošak sanacije, te da kazne za takva djela budu odvraćujuće.

“U Pazin su šleperi s otpadom dolazili 2019., 2020., i 2021. Kad sam od Ministarstva zaštite okoliša tražila da postupe po zakonu, upozorila sam ih da će se ilegalna odlaganja događati i drugdje, jer su kriminalci tražili prazne hale, tvornice i napuštena postrojenja pod krinkom recikliranja, a onda tamo skrivaju otpad”, rekla je Jašić i zaključila kako je riječ o ozbiljnom kriminalu.

Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode, saborska zastupnica Dušica Radojčić naglasila je kako je HDZ, koji je dozvolio da se dogodi zagađenje u Gospiću, odgovoran bez dvojbe, kao i Vlada na čelu s Andrejem Plenkovićem.

Umjesto toga, kaže Radojčić, nitko od vladajućih se nije niti ispričao, niti preuzeo odgovornost, već su Gospić i Lika postali novi simbol HDZ-ove korupcije i nebrige za građane. “Građani iz cijele Hrvatske došli su tražiti da se ilegalno odlagalište u Gospiću sanira što prije, kao i ona u drugim dijelovima Hrvatske”, poručila je.

“Činjenica je da sve dok se ne riješimo HDZ-a, ovoj zemlji neće biti bolje. Skidanje HDZ-a s vlasti je prioritet da ova zemlja može profunkcionirati. Za razliku od HDZ-ove vlade, mi imamo rješenje za novi sustav upravljanja otpadom, koji ćemo realizirati kad dođemo na vlast”, zaključila je Sandra Benčić.