Može zaboravit na 'bemuburu': 25-godišnjak divljao BMW-om po Braču, evo što mu slijedi

Prava lista prometnih prekršaja zabilježena je tijekom noći na Braču, gdje je policija zaustavila 25-godišnjaka za upravljačem BMW-a. Mladi vozač krenuo je jednosmjernom ulicom u pogrešnom smjeru, a policijska kontrola potom je otkrila još niz ozbiljnih prekršaja.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, brački policajci automobil su uočili u srijedu, 2. rujna, oko dva sata ujutro. Nakon što su ga zaustavili, utvrdili su da je za volanom 25-godišnjak kojeg policija već poznaje kao višestrukog prometnog prekršitelja.

Vozio unatoč zabrani, izmjereno mu 1,31 promila

Provjerom je utvrđeno da mladić uopće nije smio biti za upravljačem. Na snazi mu je zabrana upravljanja vozilima B kategorije koja vrijedi sve do 19. studenoga 2026. godine.

Tu problemima nije bio kraj. Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,31 g/kg, dok je preliminarno testiranje na prisutnost droga dalo pozitivan rezultat.

Policija mu je potom ponudila liječnički pregled kojim bi se prisutnost droge potvrdila ili odbacila, no 25-godišnjak ga je odbio.

Odmah je isključen iz prometa i uhićen, a ostatak noći proveo je u policijskoj postaji, gdje je zadržan do prestanka djelovanja alkohola.

Policija traži 60 dana zatvora i trajno oduzimanje BMW-a

S obzirom na težinu prekršaja, ali i njegovu raniju prometnu povijest, policija mu je privremeno oduzela BMW kako bi ga spriječila u ponavljanju sličnog ponašanja.

Nakon policijske obrade 25-godišnjak je odveden pred sud. Policija je zatražila da mu se odredi zadržavanje te predložila kaznu od 60 dana zatvora, izricanje zaštitne mjere, ali i trajno oduzimanje automobila.

Takav prijedlog obrazložili su činjenicom da je riječ o vozaču koji, unatoč ranijim sankcijama, nastavlja činiti ozbiljne prometne prekršaje. Već je kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i odbijanja testiranja na droge, a policija smatra da svojim ponašanjem predstavlja opasnost za druge sudionike u prometu.

Sud je 25-godišnjaka nakon saslušanja ipak pustio na slobodu, dok će konačna odluka o njegovoj odgovornosti biti donesena naknadno.