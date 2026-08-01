Može pokvariti i najbolji godišnji odmor: Ovu infekciju dobije više od polovice žena

Dok se pripremamo za plažu uz kreme za sunčanje, često zaboravljamo na unutarnje zdravlje. S porastom temperatura, raste i rizik od urinarnih infekcija, neugodnog problema koji može pokvariti i najbolje planirani odmor, a čija je prevencija ključna.

Cistitis, upala mokraćnog mjehura, tihi je neprijatelj ljetnih mjeseci, osobito za žene. Statistike pokazuju da će između 50 i 60 posto žena iskusiti urinarnu infekciju barem jednom u životu, a ljeto je sezona povišenog rizika. Zbog kombinacije vrućine, vlage i promjena u navikama, bezbrižno razdoblje odmora za mnoge se pretvara u upornu borbu s bolnim simptomima. Kako piše Arzoz urologia, zanemarivanje ovog problema može dovesti do ozbiljnijih komplikacija, poput upale bubrega, piše Večernji list.

Znanstvene studije potvrđuju izravnu vezu između viših temperatura i učestalosti urinarnih infekcija. Istraživanja pokazuju da se izgledi za bolničko liječenje zbog ove infekcije povećavaju za gotovo 20 posto kada prosječne temperature dosegnu 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Toplina i vlaga stvaraju savršeno okruženje za razmnožavanje bakterija, najčešće Escherichije coli. Žene su anatomski podložnije zbog kraće mokraćne cijevi, što bakterijama značajno skraćuje put do mjehura i čini ih tako znatno podložnijima infekciji od muškaraca.

Naše ponašanje ljeti također doprinosi riziku. Glavni krivac je dehidracija; zbog znojenja gubimo više tekućine, a ako je ne nadoknađujemo, urin postaje koncentriraniji. Takav urin iritira sluznicu mjehura i smanjuje prirodno "ispiranje" bakterija. Drugi čest problem je dugo sjedenje u mokrom kupaćem kostimu, koji stvara savršen inkubator za bakterije. Tome pridonosi i odgađanje odlaska na toalet tijekom putovanja, što bakterijama daje vrijeme za razmnožavanje.

Prepoznavanje simptoma je ključno. Najčešće se javljaju peckanje pri mokrenju, snažan i čest nagon za mokrenjem uz malu količinu urina te osjećaj pritiska u donjem dijelu trbuha. Urin može postati zamućen ili imati neugodan miris. U težim slučajevima, kada se infekcija proširi na bubrege, mogu se javiti povišena temperatura i bol u leđima. Iako su žene statistički najugroženije, infekcije pogađaju i muškarce, a posebno su osjetljive trudnice i osobe s dijabetesom.

Srećom, prevencija urinarnih infekcija ne zahtijeva drastične mjere. Apsolutni prioritet je dovoljna hidracija - pijte puno vode kako bi urin ostao razrijeđen i redovito ispirao mokraćni sustav. Nikada ne odgađajte mokrenje i uvijek potpuno ispraznite mjehur. Mokrenje neposredno nakon spolnog odnosa također je iznimno učinkovit način mehaničkog uklanjanja bakterija. Važna je i higijena: brišite se od naprijed prema natrag i izbjegavajte agresivne sapune. Nosite prozračno, pamučno donje rublje i obavezno presvucite mokri kupaći kostim u suhi. Ako se simptomi ipak pojave, važno je obratiti se liječniku koji će propisati odgovarajuću terapiju, najčešće antibiotike, i spriječiti moguće komplikacije.