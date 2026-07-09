Može li se iz Dalmacije doći do proizvoda kojeg koristi cijeli svijet? Mladen Macanović pokazao je polaznicima Junior DEV-a da može

Što je zajedničko developeru iz Hrvatske i tvrtkama diljem svijeta koje danas grade svoje aplikacije na njegovu kodu? Odgovor na to pitanje polaznici Junior DEV edukacije dobili su iz prve ruke kada je Digitalna Dalmacija u svoj tehnološki hub dovela Mladena Macanovića, autora popularnih open-source Blazor komponenti okupljenih pod imenom Blazorise. Predavanje pod naslovom „Zašto odabrati Blazor u 2026. i kako sam ja ušao u Blazor svijet?” ponudilo je polaznicima puno više od tehničkog uvoda u jedan razvojni okvir. Bila je to priča o karijeri, hrabrosti i prepoznavanju prilike.

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Domaći developer, globalni doseg

Predavanje je otvoreno osobnom pričom koja je odmah postavila ton cijelom nastupu. Hrvatski developer koji je vlastitim projektom stvorio nešto što danas koristi programerska zajednica diljem svijeta. Poruka polaznicima bila je jasna i inspirativna - netko tko je krenuo iz istih uvjeta kao i oni danas razvija proizvod globalnih razmjera. Upravo je ta priča o domaćem uspjehu u open-source svijetu bila najjača poveznica sa slušateljstvom jer je apstraktnu ideju o karijeri u tehnologiji učinila opipljivom.

Zašto baš Blazor i zašto baš sada

Nakon uvoda Macanović je, bez suvišne teorije, objasnio što Blazor zapravo jest – mogućnost razvoja web sučelja u programskom jeziku C#, umjesto uobičajenog JavaScripta, pri čemu jedan jezik pokriva cijeli razvojni stack. Ukratko je usporedio dva pristupa unutar Blazora – WebAssembly i Server model – te zadržao fokus na onome što je juniorima najrelevantnije: zašto je upravo sada dobar trenutak da se okrenu toj tehnologiji. Manje konteksta za usvajanje, velik i stabilan .NET ekosustav te rastuća potražnja izdvojeni su kao ključni argumenti u prilog Blazoru kao ulaznoj točki u karijeru.

Od stvarnog problema do proizvoda

Središnji, narativno najjači dio predavanja bila je priča o nastanku Blazorisea. Macanović je objasnio kako je do projekta došao rješavajući konkretan problem - nedostatak zrelih UI komponenti u ranim danima Blazora. Polaznicima je na vlastitom primjeru pokazao kako se prepoznaje prilika i razvija rješenje, pri čemu je predstavljanje vlastitog proizvoda djelovalo prirodno, kao logičan nastavak priče, a ne kao prodajni nastup.

Publika je potom imala priliku vidjeti Blazorise komponente u akciji, od praznog projekta do funkcionalnog korisničkog sučelja u svega nekoliko minuta, uz izradu forme, tablice s podacima, modalnog prozora i grafa. Brzina kojom je sučelje nastajalo pred očima polaznika bila je jedan od najupečatljivijih trenutaka susreta i najbolje je ilustrirala praktičnu vrijednost alata o kojem je bilo riječi.

Savjeti za one koji tek kreću

Predavanje se zatim izravno okrenulo polaznicima kroz nekoliko konkretnih savjeta o tome kako pristupiti učenju Blazora, kako se uključiti u rad open-source zajednice i kako se, kao junior developer, istaknuti na tržištu rada. Upravo je taj dio predavanja izazvao najviše prepoznavanja među publikom jer savjeti utemeljeni na osobnom iskustvu uvijek djeluju uvjerljivije od općenitih preporuka.

Na kraju je uslijedio poziv na akciju. Macanović je polaznike pozvao da se uključe u zajednicu okupljenu oko projekta putem GitHuba i community kanala, isprobaju komponente, prijave eventualne pogreške ili jednostavno izrade vlastiti projekt koristeći tehnologiju o kojoj su upravo slušali.

Karijera u vremenu AI-a i zasićenog tržišta

Iza konkretne teme Blazora stajala je i šira poruka koju je Junior DEV edukacija željela prenijeti svojim polaznicima - kako danas graditi karijeru u trenutku kada tržište rada postaje sve zahtjevnije, broj tehnologija sve veći, a alati umjetne inteligencije mijenjaju samu prirodu programerskog posla. Kroz primjer Blazora i osobnu priču Mladena Macanovića polaznicima je ponuđen širi okvir za promišljanje o dugoročno korisnim odabirima u razvoju karijere, što je i temeljna ideja na kojoj Junior DEV program počiva.

Zašto je Digitalna Dalmacija odabrala baš ovog gosta i ovu temu

Odluka da se polaznicima predstavi upravo Mladen Macanović i upravo tema Blazora nije slučajna, nego se uklapa u dosadašnji pristup Digitalne Dalmacije razvoju Junior DEV programa. Organizacija već gotovo deset godina prati stanje na tehnološkom tržištu i surađuje s lokalnom developerskom zajednicom, a razdoblje u kojem se program provodi obilježeno je vidljivim promjenama: širenjem AI alata i vibe codinga, usporenom potražnjom za junior pozicijama te sve većim brojem tehnologija među kojima mladi developeri moraju birati. U takvom kontekstu Digitalna Dalmacija Junior DEV ne pozicionira kao još jedan tečaj programiranja, nego kao program koji polaznicima pruža dugoročno relevantne temelje za razvoj karijere.

Blazor i .NET ekosustav uklapaju se u tu logiku sa svoje tehničke strane, no odabir Macanovića kao predavača dodao je i drugu, jednako važnu dimenziju – primjer domaćeg developera koji je vlastitim radom izgradio proizvod s globalnim dosegom. Za polaznike koji tek ulaze u industriju takva priča potvrđuje da se do relevantnih rezultata može doći i izvan velikih svjetskih centara, uz upornost i sposobnost prepoznavanja prave prilike, što se izravno nadovezuje na ono što Digitalna Dalmacija kroz Junior DEV nastoji prenijeti svojoj zajednici.

„Mladenova priča, praktički tu iz Dugopolja, pokazuje polaznicima da se do globalno relevantnog rezultata može doći i iz Hrvatske, uz pravi izbor tehnologije, upornost i spremnost da se prepozna prilika ondje gdje je drugi ne vide. Vjerujem da je ovakvo iskustvo polaznicima dalo puno više motivacije nego što bi to moglo bilo koje predavanje iz udžbenika“, zaključio je voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić.