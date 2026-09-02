Može li nas AI učiniti sličnijima robotima? Nova studija upozorava na promjene u načinu komunikacije

Sve češća komunikacija s umjetnom inteligencijom mogla bi utjecati ne samo na način na koji koristimo tehnologiju, već i na način na koji se izražavamo. Nova studija otvara mogućnost da ljudi tijekom dugotrajnog korištenja AI sustava počnu nesvjesno prilagođavati svoj govor obrascima koje strojevi lakše razumiju.

Autori studije objavljene u časopisu AI & Society taj su mogući fenomen nazvali „robotoidna ljudskost“. Ideja se temelji na pretpostavci da prilagodba između čovjeka i umjetne inteligencije može biti dvosmjerna – dok AI pokušava sve uvjerljivije oponašati ljude, ljudi bi mogli početi preuzimati neke obrasce komunikacije karakteristične za AI, prenosi Science Alert.

Prilagođavamo li se umjetnoj inteligenciji?

To ne znači da će ljudi doslovno postajati poput robota. Istraživači razmatraju mogućnost da bi korisnici s vremenom mogli smanjivati spontanost, nepredvidivost i druge posebnosti u izražavanju kako bi od AI sustava dobili što preciznije i korisnije odgovore.

– Roboti i umjetna inteligencija postali su uobičajeni u korisničkoj podršci. Potrebno je razumjeti kako takva interakcija utječe na ljude – istaknuo je Jean-Paul de Cros Peronard sa Sveučilišta Aarhus.

Prema teorijskom modelu, ponavljanje istog obrasca – korisnik postavlja zahtjev, a AI odgovara – moglo bi dovesti do toga da čovjek postupno usvoji način izražavanja koji tehnologija bolje „razumije“.

Takav bi utjecaj mogao biti posebno važan u područjima u kojima ljudi svakodnevno intenzivno komuniciraju s umjetnom inteligencijom, poput korisničke podrške, obrazovanja i zdravstva.

Za sada je riječ o hipotezi

Autori ipak naglašavaju da studija ne dokazuje da AI ljude pretvara u „robote“. Riječ je o teorijskom istraživanju koje nije uključivalo dugotrajno praćenje korisnika niti mjerenje konkretnih promjena u njihovu ponašanju.

Tek bi buduća istraživanja trebala pokazati mijenja li dugotrajna komunikacija s umjetnom inteligencijom doista način na koji ljudi razgovaraju, razmišljaju i izražavaju svoju osobnost.

Studija tako zasad prije svega otvara pitanje koje će postajati sve važnije kako AI ulazi u svakodnevni život: dok tehnologiju učimo da komunicira poput čovjeka, počinjemo li se istodobno i mi prilagođavati njoj?