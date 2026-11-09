„Može je i vratiti, neće mu nitko ništa”: Bračanka ostala bez kamene kamenice ispred kuće

Da lopovima očito svašta može pasti na pamet, pokazuje i neobičan slučaj iz mjesta Povlja na otoku Braču. Ondje je ispred jedne obiteljske kuće nestala kamena kamenica, i to zajedno s pripadajućim kamenim poklopcem. Predmet koji je godinama stajao na istome mjestu odjednom je iščeznuo, a vlasnica sada putem društvenih mreža pokušava doći do bilo kakve informacije o njegovu nestanku.

Neobična objava brzo je privukla pozornost mještana i korisnika društvenih mreža, koji nisu skrivali iznenađenje zbog činjenice da se netko odlučio odnijeti upravo takav predmet. Vlasnica je u svojoj objavi zamolila sve koji su možda vidjeli kamenicu ili imaju saznanja o tome gdje bi se mogla nalaziti da joj se jave.

„Može je i vratiti, neće mu nitko ništa”

Posebno je zanimljivo što je uputila i svojevrsnu poruku osobi koja ju je odnijela – ako je netko prepozna ili zna da je netko pokušava prodati, neka joj javi, a onome tko ju je uzeo poručila je da je može jednostavno vratiti.

Njezina molba izazvala je brojne reakcije. Dok su jedni komentirali kako je riječ o velikoj sramoti, drugi su podijelili vlastita iskustva s nestankom predmeta iz dvorišta, vrtova i okućnica. Spominjale su se krađe kamenih ukrasa, vrtnih posuda, alata, pa čak i biljaka.

Jedna mještanka podsjetila je kako ovo nije prvi slučaj krađe kamenice na tom područuju. Njenoj sestri je, kako je navela u komentaru, prije nekoliko godina također nestala kamenica s rive.

Ipak, među komentarima se našla i jedna priča sa sretnijim završetkom. Jednoj je stanovnici nestao veliki ćup s oleandrom, no nakon nekoliko dana ponovno se pojavio na istome mjestu.

Kada tuđa imovina postane nečiji plijen

Iako se na prvi pogled može činiti kao neobična i gotovo nevjerojatna krađa, nestanak kamenice otvara i šire pitanje odnosa prema tuđoj imovini, ali i prema starim predmetima koji su dio dalmatinskog načina života i tradicije.

Kamene kamenice, posude i drugi tradicionalni kameni elementi često su dio okućnica starih dalmatinskih kuća. Osim dekorativne vrijednosti, mnogi od njih nose i obiteljsku priču te sentimentalnu vrijednost koju nije moguće nadomjestiti novcem.

Slični slučajevi krađe starih kamenih predmeta zabilježeni su i na dubrovačkom području, gdje su vlasnici ostajali bez kamenica za ulje, kamenih ukrasa i drugih vrijednih elemenata obiteljske baštine.

Vlasnica iz Povlja još se nada da će njezina objava pomoći u pronalasku nestale kamenice. Možda će je netko prepoznati, možda će se pojaviti informacija o tome gdje je završila, a možda će je osoba koja ju je odnijela ipak odlučiti vratiti.

Do tada ostaje neobična priča s Brača i pitanje koje se nameće nakon ovakvih slučajeva: što je sljedeće što ćemo morati zaključavati u vlastitim dvorištima?