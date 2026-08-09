Može i bez brašna: Chef otkrio trik za savršeno hrskave pohance

Za savršen pohani odrezak ključne su dvije stvari: sočno meso i zlatna, hrskava korica. No upravo tu hrskavost nije uvijek lako postići kod kuće. Španjolski chef Pepe Vieira, čiji restoran ima dvije Michelinove zvjezdice, otkrio je jednostavan trik koji malo mijenja klasičan način pohanja. Njegov tajni sastojak daje hrskaviju koricu koja pritom upija manje masnoće.

Dok se kod klasičnog pohanja meso najprije uvalja u pšenično brašno, Vieira koristi nešto drugo - kukuruzni škrob, prenosi Index.

"Za hrskavu koricu odrezak se ne uvalja u pšenično brašno, nego u 150 grama kukuruznog škroba, a zatim u jaja i krušne mrvice", objasnio je chef za agenciju TN.

Vieira pojašnjava da kukuruzni škrob stvara osjetno tanji sloj od pšeničnog brašna. Zahvaljujući tome jaje bolje prianja uz meso, a panada je ravnomjernija. Dodatna je prednost to što tijekom prženja upija manje masnoće. Meso tako ostaje sočno, a korica lagana i iznimno hrskava.

"S kukuruznim škrobom panada je ujednačenija, lakša i hrskavija", ističe chef.

Do hrskavog odreska u četiri koraka

Prema njegovim riječima, za pripremu savršeno hrskavog odreska potrebna su samo četiri koraka. Meso najprije treba uvaljati u kukuruzni škrob tako da bude ravnomjerno prekriveno. Zatim se odrezak umače u razmućena jaja, a potom u krupnije mljevene krušne mrvice.

Mrvice treba lagano pritisnuti kako bi dobro prianjale uz meso. Na kraju se odrezak prži u većoj količini dobro zagrijanog ulja dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Može biti i bez glutena

Dodatna je prednost to što kukuruzni škrob prirodno ne sadrži gluten. Međutim, sam recept nije automatski bez glutena jer se koriste krušne mrvice. Za bezglutensku verziju potrebno je upotrijebiti i krušne mrvice bez glutena.

Bilo da pripremate teleći ili svinjski odrezak, želite li dobiti posebno laganu, zlatnu i hrskavu koricu, ovaj jednostavan trik vrijedi isprobati. Pšenično brašno jednostavno zamijenite kukuruznim škrobom.