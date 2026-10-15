MOŽDA SMO SNIMILI BAŠ VAS! Pogledajte veliku fotogaleriju s Poljuda, pronađite sebe, prijatelje ili članove obitelji!

Velika europska večer na Poljudu još je jednom pokazala koliko Hajduk znači svojim navijačima. Uoči i tijekom susreta s nizozemskim Ajaxom tribine splitskog stadiona pretvorile su se u more bijelih dresova, podignutih ruku i šalova.

Dok su nogometaši vodili bitku na travnjaku, na tribinama se odvijala posebna priča. Navijači svih generacija, od najmlađih do onih koji Hajduk prate desetljećima, zajedno su proživljavali svaki trenutak velike utakmice.

Naš fotograf Roko Pavlinušić objektivom je uhvatio brojne zanimljive trenutke. Od navijača koji ponosno podižu Hajdukove šalove, preko obitelji i prijatelja koji zajedno prate utakmicu, do spontanih osmijeha, razgovora i emocija koje se mogu doživjeti samo na stadionu.

Posebno impresivno izgledaju široki kadrovi Poljuda pod reflektorima. Prepune tribine, navijačka pjesma i prizori s tribina stvaraju atmosferu zbog koje su velike europske utakmice u Splitu uvijek nešto posebno.

No, jednako su zanimljivi i detalji s tribina. Na fotografijama su zabilježeni navijači koji poziraju, mašu prema objektivu, razgovaraju i s velikom pozornošću prate zbivanja na terenu.

Pripremili smo veliku fotogaleriju! Možda je naš fotograf uhvatio upravo vas, vaše prijatelje ili članove obitelji.

Prelistajte galeriju i pogledajte kako je Poljud izgledao tijekom velike utakmice Hajduka i Ajaxa!