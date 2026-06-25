Možda nikad nećete hodati Mjesecom, ali Sarakiniko je najbliže tome. Ovaj grčki otok još nije "pojeo" masovni turizam

Nakon napornog dana, soba broj 1 u hotelu Arco Solium Suites s pet zvjezdica bila je kao melem na ranu. Nekoliko sati sna nije moglo nadoknaditi sve zaostatke prethodnih dana, ali uslijedio je dan zbog kojeg smo i došli — dan krcat prirodnim znamenitostima.

Nakon doručka i zajedničke kave u kafiću uz more, krenuli smo prema prvoj destinaciji, jednoj od najvećih prirodnih znamenitosti otoka.

Sarakiniko: mjesto na kojem Milos izgleda kao Mjesec

Sarakiniko na Milosu jedna je od onih plaža na kojoj imate osjećaj da ste slučajno sletjeli na Mjesec, samo što je oko vas Egejsko more. Blještavo bijele stijene, nastale djelovanjem vulkanskog materijala, vjetra i mora, daju ovom mjestu gotovo nestvaran izgled — kao da je priroda sama odlučila napraviti scenografiju za film.

Nekada je ovaj dio otoka bio povezan i s rudarskom prošlošću Milosa, pa se i danas u okolici mogu vidjeti tragovi ljudskog zadiranja u krajolik. Srećom, rudnici su zatvoreni, a Sarakiniko je danas jedna od najvećih prirodnih atrakcija Grčke. Kontrast blještavo bijelih stijena i kristalno čistog, tirkiznog mora doista je poseban prizor.

Tu je pao i prvi kupanjac, a gotovo svi su smogli hrabrosti skočiti s tamošnjeg omiljenog skakališta u more. Kad smo stigli, govorili su nam da je more tek 17 ili 18 stupnjeva. To je, blago rečeno, bila poprilična dezinformacija — more je sigurno bilo preko 20.

Zadržali smo se nekoliko sati, a naravno da je ekipa za odlazak na sljedeću lokaciju čekala upravo mene jer sam želio vidjeti i fotografirati malo šire područje ovog bisera, uključujući i tunele koji su danas dodatna atrakcija plaže.

Mandrakia: razglednica uklesana u obalu

Uslijedila je Mandrakia, ni kilometar zapadnije udaljeno lijepo grčko ribarsko-turističko naselje. Mjesto zaista izgleda kao da ga je netko nacrtao na razglednici — stisnuto uz more, s bijelim kućicama, šarenim vratima i garažama za barke uklesanima gotovo u samu obalu.

Prava sezona je počela, vidi se to po gužvama, a u nekoliko lijepih kafića i restorana čeka se red. Cijene su više nego razumne: grčko pivo 5 eura, pizza 10 eura, kokteli 12 eura.

Na zidu restorana Medusa stoje fotografije poznatih osoba koje su posjetile ovaj lokalitet — premijera prekomorskih zemalja, glumaca, nogometaša... Ispod kafića, u dvorištu jedne kuće uz more, razvučen je konopac na kojem se suši nekoliko desetaka hobotnica. Dok se u nekim hrvatskim restoranima zabranjuje ova morska životinja, na Milosu o tome nema govora.

Ovdje se nismo kupali, pa smo nakon osvježenja krenuli dalje. Nešto više od dva kilometra prema jugozapadu nalazi se pitoreskno selo zanimljivog imena — Klima.

Klima: selo u kojem se ne žuri nikamo

Klima je jedno od onih mjesta na Milosu gdje odmah shvatiš zašto ljudi putuju na grčke otoke. Ne zato da bi jurili od atrakcije do atrakcije, nego da bi zastali. Doslovno. Dođeš do mora, pogledaš niz šarene ribarske kućice i više ti se nikamo ne žuri.

Ovo malo naselje izgleda kao da je netko spojio slikarsku paletu i ribarsku tradiciju. Kućice uz samu obalu, poznate kao syrmata, nekada su služile ribarima za čuvanje barki, a danas su jedan od najprepoznatljivijih prizora Milosa. Svaka vrata druge boje, more odmah ispred praga, a iza svega stijene i mir koji se ne može odglumiti.

Tanka je ovdje granica između privatnog i pomorskog dobra, pa šećući obalom gotovo možeš zaviriti ljudima u dnevni boravak. Primjećujem da su vlasnici velikog broja ovih kućica stranci, mahom iz zapadne Europe. Dok vas jedni rado pozivaju da pogledate dnevni boravak, od kojih je svaki na razini prostorije kakvog etnografskog muzeja, drugi će te brzo upozoriti da si ugazio na privatno.

Da je netko prije stotinu ili manje godina otočkim ribarima i težacima rekao da će “garaže” za njihove brodice postati utočišta turista, vjerojatno mu ne bi vjerovali.

Grčki ručak za pamćenje

S prizorima iz Klime završili smo dnevnu dozu obilazaka prirodnih ljepota otoka, a kasno poslijepodne bilo je pravo vrijeme za pravi grčki ručak. Na pola puta između Klime i Plake nalazi se selo Tripiti, a tamo nas je dočekalo više nego ljubazno osoblje restorana Glaronisia.

Krenulo je namazom, odnosno pireom od slanutka, nečim na tragu grčke revithosalate ili lokalne varijante humusa. Nastavilo se raskošnom salatom od rajčica, maslina, kapara i sira, koja je bila pravi mali uvod u kikladsku kuhinju. Kapari su posebno zanimljivi jer se na grčkim otocima koriste stoljećima — daju jelu slani, morski karakter i sjajno se slažu sa slatkoćom rajčice.

Na stol je stigla i modernija salata s puno zelenja, pečenim povrćem, sirom i slatko-kiselim preljevom. Tu se vidjelo kako Grci znaju spojiti tradicionalne namirnice s malo suvremenijim pristupom: gorkasta rikola, mekano pečeno povrće, slani sir i poneka voćna nota stvorili su baš zanimljiv kontrast.

A onda klasika — velika plata mesa s roštilja, uz pitu, krumpiriće, limun i umake. Bilo je tu svega: sočnih komada mesa, finog mirisa dima i one poznate grčke jednostavnosti gdje ne treba puno filozofije kad su namirnice dobre. Nepca su uživala i u prženim popečcima, najvjerojatnije od rajčice ili tikvice — hrskavima izvana, mekanima iznutra, uz tzatziki od jogurta, krastavca i češnjaka.

Kakav bi to bio obiteljski restoran bez obiteljskih maca koje strpljivo čekaju da im se smiluješ, a sve pomno nadgledaju dvije papige s ulaza. Vjerujte, da se vratim na otok, ovdje bih jeo svaki ručak. Čista petica!

Zalazak iznad Plake

Kad čovjek pomisli da ljepše ne može, Milos ga razuvjeri. Pao je dogovor da zalazak Sunca, s pogledom na plavetnilo Egejskog mora, dočekamo na jednom od najljepših vidikovaca na otoku — kod venecijanske tvrđave iznad Plake.

Iznad Plake uzdiže se stara venecijanska tvrđava, mjesto s kojeg se otvara jedan od najljepših pogleda na otok i Egejsko more. Neposredno ispod nalazi se i bijela crkva Panagia Thalassitra, koja cijelom prizoru daje onu posebnu, gotovo filmsku grčku atmosferu.



Mogu vam reći da se do gore dobro oznojiš, ali to je samo zato što smo kasno krenuli pa smo požurili da ne zakasnimo na zalazak. Dolazak na tvrđavu vrijedio je svake kapi prolivenog znoja. “Vojska” turista već je rezervirala svoje pozicije i uživala u čaroliji koja je uslijedila. Bio je to pravi trenutak za zastati u vremenu i prostoru i upiti posljednje zrake Sunca.

Kakav bi to završetak dana bio kad ne bismo zajedno popili koje piće na krovu kafića, što je postalo pravi mali trend u Grčkoj. Pridružili su nam se domaćini George i Averkios, pa je mogla krenuti ćakula o budućnosti turizma, europskih integracija, umjetne inteligencije, medicine i civilizacije.

Bio je to savršen kraj savršenog dana na otoku. A pred nama je tek najbolji dio — vikend kojem sam se posebno veselio.