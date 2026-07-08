Možda baš u Solinu upoznate svoju srodnu dušu: Slobodni katolici okupljaju se na posebnom događaju, evo detalja

Susret slobodnih katoličkih mladića i djevojaka pod nazivom „Večer vjere, druženja i novih poznanstava“, namijenjen svima koji razmišljaju o bračnom pozivu, održat će se u srijedu, 8. srpnja, u Solinu, javlja IKA.

Program započinje u 20 sati misom u crkvi Gospe od Otoka, nakon čega će sudionici u 20:30 nastaviti druženje u obližnjem kafiću. Tijekom susreta bit će predstavljeni i nadolazeći događaji te budući susreti namijenjeni mladima koji promišljaju o pozivu na katolički brak.

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