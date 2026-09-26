Motorni zmaj pao kod Senja: Muškarac i žena iz divljine došli do prve kuće po pomoć

Motorni zmaj pao je u subotu poslijepodne na području između Senja i Svetog Jurja, a muškarac i žena koji su se nalazili u letjelici nakon nesreće uspjeli su doći do prve naseljene kuće i potražiti pomoć. Kako pišu 24sata, oboje su nakon pada prevezeni u riječku bolnicu, iako prema prvim informacijama nisu imali vidljivih ozljeda.

Policija, vatrogasci i HGSS krenuli u akciju

Iz Policijske uprave ličko-senjske potvrđeno je da su dojavu o padu letjelice zaprimili oko 13.57 sati. Na teren su odmah upućeni policijski službenici, vatrogasci i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Muškarac i žena nakon pada našli su se na nepristupačnom području između Senja i Svetog Jurja, a naposljetku su stigli do sela Nekići. Prema neslužbenim informacijama koje prenose 24sata, motorni zmaj poletio je s aerodroma u Otočcu. Nakon nesreće muškarac i žena uspjeli su samostalno doći do prve naseljene kuće, gdje su zatražili pomoć.

Prevezeni u bolnicu

Hitna pomoć potom ih je prevezla u riječku bolnicu. Nakon liječničkog pregleda bit će odlučeno mogu li biti pušteni kući ili će ostati na promatranju. O događaju su obaviješteni nadležno državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.