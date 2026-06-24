Motoristi, Bradata aukcija i Gastro tražilica putuju kroz pet zemalja!

Od 11. do 19. rujna održat će se 15. izdanje međunarodne moto avanture “Bradati Balkan Rally - Gastro”, u organizaciji BMW Moto Kluba Dalmacija i Bradate aukcije. Ovogodišnje izdanje, osim putovanja i druženja, imat će humanitarni i preventivni karakter, a dio prikupljenih sredstava bit će doniran za kupnju magnetske rezonance za bolnicu u Splitu.

Početak ovogodišnjeg rallyja bit će obilježen pokušajem postavljanja Guinnessovog rekorda na inicijativu grada Preloga. Plan je okupiti 120 motorista koji će tijekom 16 sati zajednički prijeći ukupno 120.000 kilometara na relaciji Prelog – Split - Prelog te na taj način poslati poruku o važnosti prevencije, edukacije i ranog otkrivanja malignih bolesti. U akciju postavljanja rekorda se mogu uključiti i svi oni koji nisu sudionici rallyja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ove godine smo još jednom podigli ljestvicu u onome što smo pripremili za naše motoriste i sve ostale. Krenite planirati godišnje odmore jer će se 15. izdanje rallyja dugo plamtiti po rušenju rekorda, vrhunskoj zabavi i hrani, najavio je organizator Rallyja Željan Rakela.

Ovogodišnji Bradati Balkan Rally nastavlja uspješnu suradnju s Gastro tražilicom, pa će gastronomski sadržaj ponovno biti jedan od važnih segmenata programa. Sudionike očekuju pažljivo odabrane gastro destinacije.

Uz odličnu hranu svaku večer sve sudionike očekuje “pop up” Bradata aukcija čime će humanitarna akcija koja slavi desetu godinu po prvi put otići van granica Hrvatske. Svaki grad domaćin navečer motoriste dočekuje uz živu muziku i oštre britve, a sve s ciljem prevencije i promocije zdravlja muškaraca.

Motoristi su jedna posebno ugrožena skupina s kojom surađujemo godinama i iznimno nam je drago da ćemo kroz tu suradnju po prvi put posjetiti više gradova van Hrvatske. Upravo ovakvi događaji podižu svijest o važnosti prevencije, a ovoga puta će svi sudionici imati priliku biti pregledani u našoj mobilnoj ambulatni, rekli su iz Bradate aukcije.

Svim sudionicima bit će omogućeni besplatni preventivni pregledi s ciljem dodatnog podizanja svijesti o važnosti brige za zdravlje muškaraca.

Program uključuje i izradu milenijsku fotografiju kao trajnu uspomenu na događaj, dok će posjetitelji u Prelogu imati priliku besplatno iskusiti let balonom na vrući zrak. Novost ovogodišnjeg izdanja je mogućnost sudjelovanja u karavani automobilom, čime se projekt otvara i svima koji žele biti dio humanitarne priče, a ne voze motocikl.

Detaljan plan puta i raspored aktivnosti bit će objavljeni naknadno.