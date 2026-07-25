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Motociklom oborena pješakinja u Segetu Donjem, cesta nakon očevida ponovno otvorena

Zbog obavljanja policijskog očevida Županijska cesta ŽC 6133 bila je zatvorena za sav promet

U Segetu Donjem u subotu navečer dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklom oborena pješakinja, izvijestila je policija.

Pješakinja prevezena u bolnicu

Nesreća se dogodila 25. srpnja 2026. godine oko 21:40 sati. Ozlijeđena pješakinja prevezena je u bolnicu, gdje joj se pruža liječnička pomoć. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata. Zbog obavljanja policijskog očevida Županijska cesta ŽC 6133 bila je zatvorena za sav promet, a vozila su se preusmjeravala ulicom Put Vlaške i obilaznicom državne ceste D8.

Nakon dovršetka očevida cesta je u 23:20 sati ponovno otvorena za sav promet. Više informacija o okolnostima nesreće trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog postupanja.

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