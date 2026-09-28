Motociklisti, pozor: Prijave traju još kratko, Županija organizira jesenske edukacije sigurne vožnje

Motociklisti koji žele unaprijediti svoje vozačke vještine mogu se do 30. rujna prijaviti na jesenske edukacije u sklopu programa „Vozim glavom”, koji provodi Odbor za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije.

Programom Županija potiče sigurniju vožnju, daljnje učenje i odgovorno ponašanje u prometu. Edukacije su namijenjene početnicima i iskusnijim motociklistima, a održavat će se tijekom listopada, studenoga i prosinca.

Edukacije će voditi Željan Rakela, predsjednik BMW Motokluba Dalmacija, koji je motociklom prešao više od 700.000 kilometara na pet kontinenata.

Za sudjelovanje je potrebno ispuniti prijavni obrazac do 30. rujna. Nakon prikupljenih prijava formirat će se grupe i utvrditi raspored, a svi prijavljeni bit će pravodobno informirani o terminima, lokaciji i trajanju edukacije.

Prijavni obrazac je OVDJE.