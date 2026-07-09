Motociklisti, oprez! Policija danas pojačano kontrolira brzinu, kacige i registracije

Policijska uprava zadarska u četvrtak, 9. srpnja, provodi preventivno-represivnu akciju „Nadzor vozača motocikala i mopeda“, s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu te sprječavanja najtežih prometnih prekršaja.

Tijekom akcije policijski službenici pojačano će nadzirati vozače motocikala i mopeda, s posebnim naglaskom na poštivanje prometnih propisa i zakonskih odredbi.

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Posebna pozornost bit će usmjerena na prekoračenje dopuštene brzine, korištenje zaštitnih kaciga vozača i putnika, upravljanje neregistriranim vozilima ili vozilima kojima je isteklo važenje prometne dozvole, kao i na vožnju bez položenog vozačkog ispita ili bez odgovarajuće kategorije.

Policijski službenici kontrolirat će i pravilno isticanje registarskih pločica, tehničku ispravnost vozila te sankcionirati ostale prekršaje koji ugrožavaju sigurnost cestovnog prometa.

Poseban naglasak stavit će se i na vozače koji su višestruki počinitelji prometnih prekršaja, odnosno prometne recidiviste.

Iz Policijske uprave zadarske pozivaju sve vozače i putnike da se pridržavaju prometnih propisa kako bi se smanjio broj prometnih nesreća i stradavanja te dodatno povećala sigurnost na cestama.