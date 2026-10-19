Motociklist vas je prestigao i ispružio nogu? Evo što vam želi poručiti

Primjerice, pokazivanje palcem prema ustima znači da motociklist želi stati i nešto popiti, dok dva prsta usmjerena prema dolje predstavljaju pozdrav. Ti su znakovi dobro poznati među motociklistima, a služe za prenošenje važnih poruka tijekom vožnje te pridonose boljoj organizaciji i sigurnosti na cesti. No motociklisti ne komuniciraju samo rukama. Možda ste primijetili da neki tijekom vožnje ispruže nogu u stranu. I to je jedan od načina na koji međusobno komuniciraju bez ijedne izgovorene riječi.

Ispružena noga motociklista može imati nekoliko značenja, ovisno o tome u kojem se dijelu svijeta nalazite, no općenito se smatra da je riječ o brzom načinu izražavanja zahvalnosti ili prijateljskog pozdrava drugim sudionicima u prometu, prenosi Index.

Motociklisti u Europi i Australiji navode da se ta gesta najčešće koristi kako bi zahvalili vozaču automobila koji im je omogućio pretjecanje. Jedan australski motociklist na internetskom je forumu objasnio da u nekim zemljama vozači automobila rijetko propuštaju motocikliste pa oni, kada im netko ipak ostavi dovoljno prostora za prolazak, ispruže nogu u znak zahvalnosti.

Američki motociklisti u takvim situacijama radije mahnu rukom.

Ta se gesta razlikuje od one koju koriste vozači u MotoGP-u. Oni tijekom prolaska kroz zavoje ispružaju nogu kako bi povećali otpor zraka.

Kako pravilno propustiti motociklista?

Vozači automobila i motociklisti ponekad se ponašaju kao da pripadaju potpuno različitim svjetovima, čak i kada se voze istom autocestom. Komunikacija među njima može biti izazovna, osobito kada je riječ o pretjecanju ili propuštanju motociklista. Ipak, postoje opća pravila ponašanja i sigurnosti kojih se u takvim situacijama valja pridržavati.

Ako vozite automobil i želite omogućiti motociklistu da vas prestigne, preporučuje se da mu ostavite dovoljno prostora, prilagodite brzinu i, ako je sigurno, rukom kroz prozor date znak da ga propuštate.

U američkim saveznim državama u kojima je dopuštena vožnja motocikala između prometnih traka, namjerno blokiranje motociklista koji želi proći može biti protuzakonito.

S druge strane, ako automobilom želite prestići motociklista ili skupinu motociklista, pristojno je dati im znak da ih namjeravate prestići, a zatim pričekati da se pomaknu kada procijene da je to sigurno.

Takva međusobna komunikacija i poštovanje prometnih pravila pridonose sigurnijoj vožnji za sve sudionike u prometu.