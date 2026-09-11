Motociklist teško ozlijeđen u prometnoj u Dalmaciji

​Jučer, 10. rujna oko 14,35 sati u Šibeniku, u Ulici 113. šibenske brigade HV-a, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća dogodila se tako što se 48-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, dolaskom do raskrižja s kolnikom Ulice 113. šibenske brigade HV-a te prilikom uključivanja na kolnik istoimene ulice, nije prethodno uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu ili imovinu, ne vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru kretanja, uslijed čega je, u pokušaju izbjegavanja sudara, 71-godišnji državljanin Njemačke koji je upravljao motociklom njemačkih nacionalnih oznaka i kretao se kolnikom istoimene ulice, nakon naglog kočenja zajedno s motociklom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 71-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 48-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.