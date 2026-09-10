Motociklist teško ozlijeđen. Pri kočenju udario u auto ispred sebe, a zatim izgubio nadzor nad vozilom

Jučer, 9. rujna oko 16,55 sati u Šibeniku, u Ulici 113. šibenske brigade, dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom.

Prometna nesreća dogodila se tako što 56-godišnji vozač, upravljajući motociklom šibenskih registarskih oznaka, nije držao potreban razmak krećući se iza drugog vozila kako ne bi ugrožavao sigurnost prometa, uslijed čega je pri kočenju prednjim dijelom motocikla udario u stražnji desni dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 24-godišnjak. Od siline udara motociklist je izgubio ravnotežu te je s motociklom pao na tlo.

U Općoj bolnici u Šibeniku 56-godišnjaku su utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 56-godišnjaka bit će podnesena odgovarajuća prekršajna prijava.