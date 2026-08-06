Motociklist teško ozlijeđen: Izletio s ceste i udario u betonski zid

U prometnoj nesreći koja se u srijedu navečer dogodila u Ražinama teško je ozlijeđen 58-godišnji motociklist. Zbog ozljeda opasnih po život prevezen je u splitski KBC. Šibenska policija objavila je rezultate očevida prometne nesreće koja se u srijedu, 5. kolovoza, oko 18.55 sati dogodila na državnoj cesti D58, u Ulici Vrpoljački put u Ražinama.

Prema policijskom izvješću, 58-godišnji hrvatski državljanin upravljao je motociklom austrijskih nacionalnih oznaka. Dolaskom do preglednog lijevog zavoja nije prilagodio brzinu osobinama i stanju kolnika, zbog čega je izgubio nadzor nad motociklom i izletio s ceste. Motociklom je najprije udario u betonski ogradni zid, a potom i u prometni znak, nakon čega su vozač i motocikl pali na tlo.

Muškarac je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen na liječenje u KBC Split. Promet se nakon nesreće na toj dionici odvijao uz privremenu regulaciju policijskih službenika. Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prekršaja policija će protiv 58-godišnjaka podnijeti obavezni prekršajni nalog.