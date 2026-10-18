Motociklist poginuo u sudaru s automobilom

U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju poslijepodne smrtno je stradao motociklist.

Prema informacijama policije, nesreća se dogodila oko 16:10 u općini Sveti Križ Začretje. Sudarili su se osobni automobil i motocikl, a vozač motocikla preminuo je na mjestu nesreće.

Policijski očevid je u tijeku te bi nakon njega trebalo biti poznato više informacija. HAK je objavio da je na državnoj cesti DC1 između mjesta Sveti Križ Začretje i Dukovec prekinut promet za sva vozila, piše Dnevnik.hr.