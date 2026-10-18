Motociklist napravio niz prekršaja: Policija mu ispisala kaznu od 1.840 eura

Jučer, 17. listopada u 09.40 sati u Kukljici, tijekom nadzora i kontrole prometa, policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar zaustavili u motocikl zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 37-godišnji hrvatski državljanin bez korištenja zaštitne kacige.

Kontrolom je utvrđeno da nema položenu potrebnu kategoriju za upravljanje motociklom te da vozilom upravlja za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta rješenjem nadležnog tijela.

Vozač je isključen iz prometa. Zbog počinjenih prekršaja kažnjen je uz novčanu kaznu od 1.840,00 eura.