Motociklist izgubio nadzor u kružnom toku i završio u bolnici

U prometnoj nesreći koja se jučer poslijepodne dogodila u Šibeniku teško je ozlijeđen 59-godišnji motociklist.

Nesreća se dogodila oko 16.22 sati u Ulici Velimira Škorpika. Prema informacijama policije, 59-godišnjak je upravljao motociklom šibenskih registracijskih oznaka, a s njim je bila i 58-godišnja putnica.

Prilikom ulaska u kružni tok nije prilagodio brzinu uvjetima i preglednosti ceste te je u zapadnom dijelu kružnog toka izgubio nadzor nad motociklom. Motocikl je pao na cestu zajedno s vozačem i putnicom.

Vozač je nakon nesreće prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju.

Policija će protiv 59-godišnjaka podnijeti prekršajnu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće i prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.