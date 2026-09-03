Motociklist (18) kameri za brzinu pokazao srednji prst. Poznato kolika mu kazna prijeti

Policija je protiv 18-godišnjeg motociklista podnijela optužni prijedlog jer je pokazao srednji prst stacionarnoj kameri za mjerenje brzine u Bjelovaru, čime je, kako navode, vrijeđao policijske službenike.

Mladić je motociklom prolazio pored mjernog uređaja u Ulici Petra Biškupa Vene kada je prema kameri podigao srednji prst lijeve ruke. To se, prema neslužbenim informacijama, dogodilo u travnju ove godine, kada je počinitelj još bio maloljetan.

Time je, prema policiji, vrijeđao i omalovažavao službene osobe tijekom obavljanja službe.

Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar dovršili su kriminalističko istraživanje te utvrdili da je počinio prekršaj protiv javnog reda i mira. Neslužbeno se doznaje da je riječ o prekršaju iz članka 17, za koji je propisana kazna od 700 do 4000 eura, a policija će predložiti kaznu od 700 eura.

Optužni prijedlog protiv njega upućen je Općinskom sudu u Bjelovaru, izvijestila je u četvrtak bjelovarsko-bilogorska policija.