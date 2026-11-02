"Motiku koju mi je otac poklonio prije 17 godina nikad nisam upotrijebila. A ovu malu alatku koristim za sve"

Ljudima koji su u ranoj mladosti morali vrtlariti, kopati i saditi teže mi je prenijeti svu tu svoju zaluđenost vrtom i biljkama… Onima koji, kao i ja, ništa nisu morali – s njima mi je lakše. Nekako mi se tako čini. Ovi prvi poštuju to moje ludilo iz pristojne daljine, ali mu se ne priključuju.

Traume su još duboke.

Motika koju nikad nisam upotrijebila

Ne vjeruju da ne kopam, da motiku koju mi je voljeni otac poklonio prije 17 godina nikad nisam upotrijebila. Ali baš nikad! Moja najvažnija, a skoro i jedina alatka jest takozvana gulilica korova. Ali ne zato što njome neprekidno gulim korov. S njom radim sve! Razrahljujem gredice.

Čupam korov ako ga je previše. Sadim.

Od sadnje do podizanja kamenih staza: Jedna alatka za sve!

Ako sijem u redove, njome povlačim redove, a novim povlačenjem iste zatrpavam.

Ako neku biljku trebam izvući iz zemlje s cijelim korijenom, njome ga podignem pa biljku lakše izvučem neoštećenu.

Ako biljku dohranjujem humusom, potopim ga u vodu pa ovom alatkom promiješam tekućinu kako bi se humus otopio prije zalijevanja.

Ako su mi kamene staze u vrtu potonule, njome ih podižem i dodajem zemlju kako bih ih vratila na njihovo mjesto.

Njome pripremam i rupe za sadnju ljetnica u travnju.

Alatka je čudo i iz još jednog razloga.

Imam ih tri, ali nikad nisu sve na okupu!

Često je gubim.

Zato imam tri!

Jer onog trenutka kad kupim novu, „pojavi se” stara.

Ali ih i dalje gubim, pa nikad nisu sve tri na okupu. Kao da se dogovaraju koja će od njih taj dan biti na godišnjem odmoru.

Mali prostor, bez muke i napora, a velika radost

Ja sam vrtlarica-hobistica. Imam malu okućnicu i povišene kamene gredice. Na velikim imanjima stvari možda funkcioniraju bitno drukčije. Ja samo pričam svoje iskustvo.

Urbano vrtlarenje. Mali prostor, bez muke i napora, a velika radost.

I korist.

Za dušu i tijelo!

Susret na Interliberu: Knjiga „Biljke znaju bolje” i posebno iznenađenje za posjetitelje

A ako želite pročitati ili nekome pokloniti knjigu za dušu i tijelo, dođite na Interliber u Zagrebu, u petak, 13. studenoga, u 19 sati. Bit ću na Splitskom kantunu.

Knjiga se zove “Biljke znaju bolje”! U njoj su moje vrtlarske i bračne ispovijedi, iskustveno znanje i radost života.

A u džepovima nosim poklon paketiće sjemenja, top of the top iz mog vrta i sa terase, za urbane vrtlare i ostale!

Pa vi nemojte doć’!