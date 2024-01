Mostovci optužuju: “Vujnovac se s Hrvatskom igra Monopolyja, to mu je omogućio Plenkovićev kadar”

“Očekujem da nakon što iznesemo informacije i dokumente da u roku nekoliko dana istražna tijela, USKOK, DORH i policija, pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika Peruška koji je omogućio preuzimanje Fortenove Vujnovcu i koji je oštetio Fortenovu za 66 mil. eura”, započeo je Grmoja.

“Vraćamo se u vrijeme Todorića kad Agrokor kupuje Ciglane Zagreb. Todoriću i Agrokoru je potreban novac, a ne želi prodati svoje nekretnine i preko mađarskih partnera osniva nove tvrtke u Mađarskoj, a one osnivaju tvrtke u Hrvatskoj – Stela nekretnine i Ciglane nekretnine. Kako bi Agrokor došao do novca i zadržao kontrolu nad vlasništvom nad nekretninama, on fiktivno prodaje Črnomerec ciglane novonastaloj firmi Ciglane nekretnine dok Konzum Trešnjevka prodaje Stela nekretninama. Da bi te nove firme mogle kupiti postojeće, bilo je potrebno osigurati kredit za to. Kredit osigurava Zagrebačka banka tako da je financijska sredstva za učešće osigurao Agrokor”, navodi Grmoja, piše N1.

Novac je osiguran, navodi, tako da Agrokor Hrvatska financijskim zajmom prebaci novac Agrokor Zug Švicarka, koji dalje distribuira taj novac Twitteru, a on dalje prema mađarskim tvrtkama koje kupuju Črnomerec ciglane i Konzum Trešnjevka.

“Ja sam u posjedu sporazuma o uređenju međusobnih odnosa koji ćete dobiti na redakcijske mailove, Todorić želi osigurati da ne izgubi vrijedna zemljišta na Črnomercu i Trešnjevci i sklapa taj ugovor da Agrokor u svakom trenutku može otkupiti ove tvrtke od 1.7.2009. do 30.6.2013. za jedan euro, a od 2013. do 30.6.2024. za 200.000 eura i tako osigurati vlasništvo nad ovim vrijednim tvrtkama”, nastavio je Grmoja.

“Sve je išlo po planu do lex Agrokora. Neposredno prije toga Stela nekretnine i Ciglane nekretnine raskidaju ugovor o zakupu i pokreću tužbu za neisplaćen iznos. Na tu tužbu Peruško i Fortenova odgovaraju da nije Fortenova ništa dužna, potraživanje 26 mil. eura. Kažu da neće isplatiti jer se radi o fiktivnim tvrtkama koje je osnovao Todorić.”

“Iako je Peruško bio upoznat s činjenicom da su Stela nekretnine i Ciglana nekretnine skrivene firme Fortenova grupe kao i da je njemu osigurana call opcija povratka vlasništva za samo 200.000 eura, Peruško odbija ponudu Zagrebačke banke za refinanciranjem ili otkupom potraživanja”, dodao je.

“Ovo je mega kriminal”

Grmoja navodi da je nakon toga Peruško sklopio nagodbu za isplatu tih potraživanja u iznosu od 26 mil. eura. “Jeste li ikad čuli za ovakav splet kriminalnih radnji i djela da bi se pogodovalo jednom tajkunu? Sad smo odjednom dužni i sad to odjednom nisu fiktivne tvrtke. Fortenova grupa ne otkupljuju dug, ne koristi call opciju, ne traži pozajmice nego sve prepušta Vujnovcu i partneru koji ulogom od 16 mil. eura dobivaju nekretnine od 56 mil. eura plus 26 mil. eura ove nagodbe za zajam koji je ostao Agrokor, tj. Fortenova dužan. Tu je učinjena šteta Fortenova grupi od 66 mil. eura.”

“Ovo je mega kriminal i 100 godina zatvora za Plenkovićevog povjerenika Peruška”, dodaje Grmoja.

“Nema tog Plenkovića i Vujnovca da Peruško može izbjeći zatvor nakon ovoga i ja ću podići prijavu sljedeći tjedan”, poručio je dalje.

Dodao je da očekuje da će se nakon ovog izlaganja pojačati napadi na Most i njegove zastupnike. “Neka se srame svi koji nakon ovog brane tajkuna Vujnovca. Svi će jednog dana podnijeti račun za svoja djela, odnosno nedjela.”

“Plenkovićev kadar je ovo omogućio”

Zvonimir Troskot dodaje da će Vujnovac za sedam godina vratiti svoju investiciju za te atraktivne lokacije – Konzum na Trešnjevci i Črnomercu. Ističe da je cilj ovoga da Vujnovac dobije Fortenovu ispod tržišne cijene. “Samo na Konzumu je smanjena vrijednost za 66 mil. eura.”

“Peruško je kao izvanredni povjerenik trebao štiti interese vjerovnika, a ovo što ste sada vidjeli, on to nije činio nego je pogodovao budućem dioničaru”, dodao je Troskot, piše N1.

“Za sve nas u prijevodu to znači ucjena svih dobavljača. Taj čovjek će (Vujnovac), uz pomoć likova kao što su Peruško i Plenković, doći do kompanije za manje od 500 mil. eura biti vrijedna 4 mlrd eura, preuzeti dominaciju nad cijelim tržištem i to bi nas sve trebalo čekati u vrlo skorom periodu. Dovodimo se u ozbiljnu situaciju jer će Vujnovac kontrolirati više od 10 posto BDP-a Hrvatske, imat će ogromnu gospodarsku i političku moć i čovjek se s Hrvatskom igra Monopolyja”, tvrdi Troskot.

“Plenković je postavio Peruška, tj. sud na prijedlog Vlade, ovo je njegov korumpiran kadar. Imam li dokaz da je Plenković za to znao? Nemam, ali je činjenica da je Plenkovićev kadar ovo omogućio”, naveo je Grmoja.