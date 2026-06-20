MoSt žestoko odgovorio Jadranki Polović: "Sramite se, događaj na Žnjanu prikazali ste lažno i nepotpuno"

Nakon što je objava politologinje Jadranke Polović o navodnom nasilnom incidentu na Žnjanu izazvala brojne reakcije u javnosti, oglasio se Drago Lelas, predsjednik udruge MoSt. U oštroj reakciji poručio je kako su iznesene tvrdnje, prema njihovu viđenju, nepotpune, netočne i štetne za građane Splita, ali i za samu udrugu.

"Poštovane građanke i građani, osjećamo dužnost reagirati na objavu gospođe Jadranke Polović o jučerašnjim zbivanjima na Žnjanu", poručio je Lelas na početku reakcije.

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"Split style by MoSt nije uljepšavanje beskućništva"

Posebno su se osvrnuli na dio u kojem je Polović akciju "Split style by MoSt" opisala kao, kako navode, "eufemistički pokušaj uljepšavanja i prikrivanja stvarne društvene tragedije – problema beskućništva".

Iz udruge takvu ocjenu odlučno odbacuju.

"Vrijedi objasniti ime i značaj same akcije. To je akcija u kojoj beskućnici sudjeluju u izradi, a zatim i prodaji artikala sa splitskim grafitima, zbog čega se akcija zove "Split style by MoSt". To nije nikakav pokušaj uljepšavanja problematike beskućništva, dapače. To je akcija u kojoj su beskućnici u prvom planu", ističe Lelas.

Kako dodaje, cilj akcije nije prikrivanje problema, nego upravo suprotno – uključivanje osoba koje su se našle u teškim životnim okolnostima u rad, komunikaciju s građanima i prikupljanje donacija koje im mogu pomoći u važnim životnim koracima.

"Oni kroz ovu akciju razgovaraju s građanima, prodaju artikle koje su svojim vrijednim i predanim radom napravili te prikupljaju donacije solidarnih građana koje im pomažu da naprave važne životne korake. Stoga smatramo da je izuzetno važno dubinski se informirati prije izricanja potpuno promašenih sudova u javnost", poručuje predsjednik MoSta.

Lelas: "Mladić je agresivno napadao posjetitelje"

U reakciji se MoSt osvrnuo i na sam incident. Prema tvrdnjama Drage Lelasa, mladić koji se spominje u objavi Jadranke Polović prije sukoba se ponašao agresivno.

"Mladić kojeg spominjete je vidno pod utjecajem alkohola ili opojnih droga agresivno napadao posjetitelje blizu i dalje od naših štandova", tvrdi Lelas.

Ističe, međutim, da sam trenutak sukoba nisu vidjeli.

"Trenutak sukoba nismo vidjeli, ali prvi u pomoć je priskočio mladić, naš poznanik, koji radi u medicinskoj struci", navodi.

"Mi smo prvi pozvali Hitnu pomoć"

Iz udruge posebno odbacuju tvrdnje da nitko nije reagirao i da su građani ravnodušno promatrali što se događa. Lelas tvrdi da su upravo oni prvi pozvali Hitnu pomoć te da za to imaju dokaz.

"Mi smo prvi pozvali Hitnu pomoć, imamo i dokaz na telefonu, i tek u tom trenutku su došle cure koje spominjete. Dakle, više ljudi je pomagalo, iako je mladić i dalje pokazivao agresivnost prema svima", poručuje.

Time, kaže, žele jasno demantirati dojam da su prisutni pasivno promatrali situaciju i da se nitko nije uključio u pomoć ozlijeđenom mladiću.

"Sramotno je pisati o nečemu čemu niste svjedočili od početka"

Na kraju reakcije Lelas je Polović uputio vrlo oštru poruku, zamjerajući joj što je, kako tvrdi, javno iznijela zaključke o događaju kojem nije svjedočila od samog početka.

"Pisati o nečemu na čemu niste bili prisutni od samog početka događanja te na takav način osuđivati te lažno i nepotpuno prikazivati građane Splita i nas, zaista je sramotno", zaključio je Drago Lelas, predsjednik udruge MoSt.

Iz MoSta poručuju kako nasilje ne opravdavaju, ali smatraju da se ovako ozbiljni događaji ne smiju javno tumačiti bez potpunih informacija i uvida u sve okolnosti.