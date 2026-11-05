Most u Benkovcu: Tko je zakazao u nadzoru i kada počinje sanacija?

Most je na konferenciji za medije u Benkovcu zatražio utvrđivanje odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada, provjeru mogućih propusta nadležnih službi te objavu roka početka sanacije i konačnog odredišta uklonjenog materijala. Saborski zastupnik Ivan Matić i član Predsjedništva Mosta Mihovil Klarić poručili su da građani trebaju konkretne mjere zaštite okoliša i mogućnost praćenja svakog tereta koji se odveze s lokacije.

Matić: Istraga mora obuhvatiti poslovne veze i propuste u nadzoru

„Hoće li Paško Dodić, CE-ZA-R, Šincek i ostali akteri odgovarati za Benkovac?” upitao je Matić. Podsjetio je da je Most još u kolovozu tražio provjeru poslovnih odnosa, uplata, uloge prijevoznika i stvarnih mjesta istovara. Zatražio je da se utvrdi odgovornost svih uključenih, kao i mogući propusti onih koji su bili dužni nadzirati postupanje s otpadom.

Prema priopćenju USKOK-a od 10. listopada o proširenju istrage, postoji osnovana sumnja da je otpad ugovoren za obradu u Gospiću preusmjeravan u Benkovac, na lokaciju bez odgovarajuće dozvole. USKOK navodi najmanje 330 pratećih listova s neistinitim podacima o odredištu te najmanje 6.475,85 tona otpada dopremljenog od prosinca 2023. do ožujka 2024.

U istom priopćenju navode se povišene koncentracije metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike te mogućnost širenja onečišćenja prema podzemnim vodama i hranidbenom lancu. Riječ je o navodima iz istrage, a kaznena odgovornost utvrđuje se u kaznenom postupku.

„Kako je onda moguće da takvo odlaganje nije pravodobno zaustavljeno? To pitanje upućujemo Vladi i nadležnim službama”, rekao je Matić.

Od Vlade je zatražio datum početka sanacije, dostupne i aktualne nalaze o stanju okoliša te dokumentaciju iz koje će građani moći provjeriti sastav i količine uklonjenog otpada, njegovo odredište i način konačnog zbrinjavanja.

Kao primjer potrebe za potpunom sljedivošću naveo je i Diklo. Državni inspektorat naveo je da nije utvrdio da je varaždinski otpad završio na tom odlagalištu, ali je utvrdio izostanak propisanih provjera preuzetog otpada. Matić je zatražio dokumentaciju o odredištima materijala nastalih obradom varaždinskih bala.

„Tvrdnja da nisu stigle bale u izvornom obliku ne odgovara na pitanje gdje su završili ostaci njihove obrade”, naglasio je Matić.

Klarić: Sanacija i zakonske promjene moraju ići zajedno

Klarić je predstavio prijedlog izmjena Zakona o gospodarenju otpadom koji je Most pripremio nakon više od godinu i pol rada na terenu. Od Vlade i saborskih klubova zatražio je očitovanje i potporu upućivanju prijedloga u saborsku proceduru.

Most predlaže zabranu isporuka otpada iz drugih država radi zbrinjavanja u Hrvatskoj te dodatna ograničenja za opasni otpad, u granicama dopuštenima pravom Europske unije. Za neopasni otpad predlaže dopuštanje isporuka samo radi recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu.

Među predloženim mjerama su javni elektronički registar pojedinačnih pošiljaka, ažuriran najmanje jednom mjesečno, te preispitivanje postojećih dozvola za obradu otpada iz drugih država u roku od šest mjeseci.

„Građani trebaju moći pratiti pošiljku, njezinu obradu i konačno odredište”, istaknuo je Klarić. Naglasio je da Vlada Benkovčanima duguje uklanjanje već zakopanog otpada.

„Zakonske promjene trebaju spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva, a sanacija riješiti njihove postojeće posljedice”, zaključio je Klarić.