Most okupio stručnjake u Saboru: "Šest godina čekamo novi Nacionalni plan razvoja palijativne skrbi"

U Hrvatskom saboru danas je održan okrugli stol pod nazivom "Nacionalni program razvoja palijativne skrbi – vrijeme je za stvarnu promjenu", u organizaciji saborskog zastupnika Mosta Bože Petrova i dr. Ivana Bekavca, predsjednika Savjeta Mosta za zdravstvo.

Riječ je o drugom okruglom stolu koji je Most organizirao na temu palijativne skrbi, a u središtu rasprave našla se činjenica da je prethodni nacionalni dokument istekao još 2020. godine te da Hrvatska već šest godina čeka novi plan koji bi trebao definirati daljnji razvoj ovog važnog dijela zdravstvenog sustava. "Šest godina čekamo novi Nacionalni plan i šest godina stoji razvoj palijativne skrbi. To znači šest godina bez dokumenta koji bi trebao biti temelj za konkretne provedbene mjere, veću dostupnost i kvalitetniju skrb u cijeloj Hrvatskoj. Zato smo ponovno okupili struku i institucije i tražimo da se novi plan konačno donese", poručio je Bekavac. Današnji okrugli stol nastavak je stručne rasprave započete u svibnju ove godine. Dok su na prvom susretu u fokusu bila iskustva udruga, korisnika palijativne skrbi i članova njihovih obitelji, ovoga su puta za istim stolom okupljeni zdravstveni stručnjaci koji svakodnevno rade s palijativnim bolesnicima te predstavnici nadležnih institucija.

Oko 30 tisuća potencijalnih korisnika palijativne skrbi

Jedna od ključnih tema bila je dostupnost palijativne skrbi u svim dijelovima Hrvatske, osobito kroz razvoj mobilnih palijativnih timova, jačanje stručnih kapaciteta i bolju povezanost zdravstvenog i socijalnog sustava.

Bekavac je upozorio kako se potreba za palijativnom skrbi posljednjih desetljeća znatno promijenila zahvaljujući napretku medicine i produljenju života osoba s malignim i drugim teškim kroničnim bolestima. "Palijativna skrb nije samo skrb o umirućem pacijentu. Danas ljudi s bolestima koje su nekada bile nespojive s dugotrajnim životom žive godinama. Upravo tim ljudima treba kontinuirana pomoć i skrb koja im omogućuje što kvalitetniji život, ali i podrška njihovim obiteljima", istaknuo je. Prema podacima koje je iznio, u Hrvatskoj postoji oko 30 tisuća potencijalnih korisnika palijativne skrbi, dok tek manji dio njih ima mogućnost dobiti cjelovitu, pravodobnu i kvalitetnu skrb. Sudionici su zato naglasili potrebu povećanja broja i dostupnosti mobilnih palijativnih timova na području cijele zemlje, kao i omogućavanja korištenja određenih lijekova potrebnih za odgovarajuće zbrinjavanje bolesnika u okviru njihova rada. Razgovaralo se i o potrebi snažnije potpore bolničkih palijativnih timova mobilnim timovima na terenu, po uzoru na modele koji se već primjenjuju u drugim zdravstvenim sustavima.

Nedostatak medicinskog osoblja i nepriznat rad

Posebna pozornost posvećena je položaju medicinskih sestara i tehničara koji rade u palijativnoj skrbi, pri čemu je istaknuta potreba bolje edukacije, jasnijeg definiranja kompetencija i odgovarajućeg vrednovanja njihova rada.

"Moramo standardizirati njihovu edukaciju, jasno definirati kompetencije i osigurati odgovarajuće vrednovanje njihova rada. Danas je interes za rad u palijativnoj skrbi malen, a jedan od razloga je upravo to što je sestrinski rad u tom području dugo zanemarivan i financijski nedovoljno prepoznat", upozorio je Bekavac. Na okruglom stolu bilo je riječi i o praktičnoj edukaciji zdravstvenih djelatnika, kao i potrebi sustavnijeg povezivanja svih sudionika uključenih u skrb za teško oboljele osobe.

Petrov: "Palijativa nije jednako smrt"

Saborski zastupnik Mosta Božo Petrov naglasio je kako je potrebno promijeniti percepciju palijativne skrbi, koja se u javnosti često poistovjećuje isključivo sa završnom fazom života. "Palijativa nije jednako smrt. Govorimo o ljudima koji s teškom bolešću mogu živjeti godinama. Prije dvadeset ili trideset godina neke su dijagnoze značile vrlo kratko očekivano trajanje života, a danas, zahvaljujući napretku medicine i terapije, ljudi mogu živjeti deset ili petnaest godina. Sustav se toj promjeni mora prilagoditi", rekao je Petrov. Upozorio je i na nedostatak zdravstvenih djelatnika te istaknuo važnost uključivanja neformalnih njegovatelja, odnosno članova obitelji i drugih osoba koje svakodnevno skrbe o teško bolesnim osobama.

Prema njegovim riječima, Hrvatska već raspolaže stručnjacima koji imaju potrebno znanje i iskustvo, uključujući i one koji su se dodatno educirali u inozemstvu, no njihove kompetencije potrebno je bolje iskoristiti. "Imamo ljude u sustavu koji imaju znanje, iskustvo i želju pomoći. Neki od njih educirali su se i izvan Hrvatske i znaju kako dobro organiziran sustav izgleda. Ne moramo izmišljati rješenja, trebamo ih konačno početi primjenjivati", poručio je Petrov.

Traže konkretne mjere, rokove i odgovorne institucije

Zaključci okruglog stola usmjereni su na potrebu što skorijeg donošenja novog Nacionalnog programa razvoja palijativne skrbi, koji bi, prema sudionicima, trebao sadržavati jasne, provedive i mjerljive mjere. Među prioritetima istaknuti su povećanje dostupnosti palijativne skrbi u svim dijelovima Hrvatske, jačanje mobilnih i bolničkih timova, standardizacija edukacije zdravstvenih djelatnika, poboljšanje položaja medicinskih sestara i tehničara te snažnije povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava. Naglašena je i potreba određivanja odgovornih institucija, konkretnih rokova te mehanizama kojima bi se pratila provedba predviđenih mjera. Iz Mosta poručuju kako će nastaviti inicijativu okupljanja stručnjaka, korisnika, institucija i donositelja odluka s ciljem oblikovanja konkretnih prijedloga za novi nacionalni dokument.

Nakon šest godina bez novog Nacionalnog plana, ostaje pitanje kada će najavljene promjene dobiti i konkretan provedbeni okvir te hoće li pacijentima i njihovim obiteljima palijativna skrb postati dostupnija, neovisno o tome u kojem dijelu Hrvatske žive.