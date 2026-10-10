Most o BCG cjepivu: Država ne može nametati obvezno cijepljenje, a izbjegavati odgovornost za moguće posljedice

Most upozorava na ozbiljna pitanja odgovornosti države u slučaju obustave primjene BCG cjepiva zbog prijavljenih ozbiljnih nuspojava. Iz Savjeta za tehnoetiku i antitotalitarizam ističu kako roditelji imaju pravo na potpune informacije o sigurnosti cjepiva, razlozima njegove obvezne primjene te mogućnostima zaštite prava djece koja su možda pretrpjela štetu. Naglašavaju da država koja propisuje obveznu medicinsku intervenciju mora preuzeti i odgovornost za odluke koje donosi, njihov nadzor te moguće posljedice. Od nadležnih institucija traže transparentno utvrđivanje činjenica, jasne odgovore i konkretne mehanizme zaštite obitelji.

Priopćenje Mosta prenosimo u cijelosti.

Ako država građanima nameće medicinski proizvod, mora preuzeti i odgovornost za posljedice njegove primjene.

Tko preuzima odgovornost za štetne posljedice BCG cjepiva?

Aktualni slučaj BCG cjepiva i obustave njegove distribucije i primjene zbog prijavljenih ozbiljnih nuspojava, uključujući osteomijelitis, potrebno je shvatiti s najvećom ozbiljnošću, prije svega imajući na umu djecu i njihove roditelje koji su suočeni s mogućim teškim posljedicama.

Savjet za tehnoetiku i antitotalitarizam stranke MOST naglašava da nije nadležan za procjenu kvalitete i sastava konkretnog cjepiva. Naše je pitanje šire: kako je donesena odluka da se određena medicinska tehnologija, u ovom slučaju BCG cjepivo, primjenjuje kao obvezna mjera nad svom novorođenom djecom i tko za tu odluku preuzima odgovornost?

Kada država preventivnu medicinsku intervenciju učini obveznom, osobito kada je riječ o zdravoj novorođenčadi, mora postojati jasno i provjerljivo obrazloženje nužnosti mjere, očekivanih koristi i mogućih rizika.

U tom je kontekstu nužno da nadležne institucije jasno definiraju kriterije na temelju kojih će odlučiti o nastavku primjene BCG cjepiva. Je li, osim nedostupnosti zamjenskog cjepiva, razlog obustave i pitanje sigurnosti predmetnih serija? Koji će konkretni nalazi i provjere biti potrebni da bi se primjena nastavila? Hoće li prije toga biti razjašnjene okolnosti prijavljenih ozbiljnih nuspojava i ponovno procijenjen odnos koristi i rizika? Tko će donijeti konačnu odluku i preuzeti odgovornost za njezino obrazloženje? Sama dostupnost cjepiva ne može biti dostatan kriterij za nastavak njegove primjene.

Posebno je važno pitanje hrvatskog modela u europskom kontekstu. Ako većina država članica Europske unije primjenjuje ciljano cijepljenje protiv tuberkuloze umjesto univerzalnog cijepljenja sve novorođenčadi, javnost ima pravo znati na kojim je epidemiološkim i stručnim kriterijima utemeljen hrvatski pristup.

Jednako je važno utvrditi što su nadležne institucije konkretno poduzele u odnosu na djecu koja su već primila cjepivo iz predmetnih serija. Postoje li izdvojene evidencije koje omogućuju njihovu identifikaciju? Hoće li obitelji biti izravno obaviještene, jesu li pedijatri dobili podatke o predmetnim serijama i posebne upute za postupanje? Iako su javnosti upućene opće upute o postupanju u slučaju pojave simptoma, ostaje pitanje jesu li osigurani izravan pristup informacijama relevantnima za pojedino dijete te jasan put do odgovarajuće medicinske procjene i obrade.

Jednako tako, javna komunikacija mora obuhvatiti i prava obitelji koje smatraju da je njihovo dijete pretrpjelo štetu. Ne prejudicirajući uzročnu povezanost ni odgovornost prije dovršetka stručnih postupaka, smatramo da roditelji moraju dobiti jasne informacije o tome kome mogu podnijeti zahtjev za naknadu štete, kako pribaviti potrebnu medicinsku dokumentaciju i koja su tijela nadležna za postupanje. Nije dovoljno građanima objasniti na što trebaju paziti; potrebno im je jasno predočiti i kako mogu zaštititi svoja prava.

Ne možemo prihvatiti sustav u kojemu država propisuje obveznu medicinsku intervenciju, građani su je dužni izvršiti, a u slučaju moguće štete roditelji ostaju sami u potrazi za odgovorima i odgovornima. Činjenica da uzročnu povezanost i pojedinačnu odgovornost tek treba utvrditi ne oslobađa institucije obveze da osiguraju transparentan postupak i jasno odrede put ostvarivanja prava.

Država koja propisuje obveznu medicinsku intervenciju ne može se pozivati samo na ovlasti kojima ju je nametnula, a izmicati odgovornosti kada se pojavi sumnja da je njezinom provedbom nastala šteta. Što je veća obveza nametnuta građanima, to veća mora biti odgovornost države za utemeljenost odluke, nadzor njezine provedbe i zaštitu prava onih koji su joj se morali podvrgnuti.

Od nadležnih institucija zato tražimo jasne odgovore, utvrđivanje svih relevantnih činjenica i konkretan put do ostvarivanja prava za obitelji čija su djeca pretrpjela štetu. Roditelji zaslužuju više od općih uputa i poziva na strpljenje. Zaslužuju, u najmanju ruku, cjelovitu istinu, pravnu zaštitu i utvrđivanje odgovornosti za odluke donesene i provedene u ime javnog zdravlja, uključujući odgovornost za eventualno nastalu štetu.