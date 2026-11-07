Most najavljuje mogućnost dva referenduma: Grmoja iz Gospića poslao poruku DORH-u i Jandrokoviću

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja boravio je u Gospiću, gdje se s članovima Predsjedništva stranke okupio kako bi raspravili daljnje korake vezane uz aferu Lika, ali i mogućnost pokretanja referendumskih inicijativa za zaštitu prava na čistu pitku vodu te očuvanje gotovine kao sredstva plaćanja.

Kako je objavljeno na službenoj Facebook stranici Mosta, Grmoja je poručio da stranka neće odustati od utvrđivanja odgovornosti za događaje povezane s aferom Lika.

„Više od godinu i pol upozoravamo na ovu aferu, a optužnica još nema. Zato ponovno pozivamo DORH da odradi svoj posao”, poručio je Grmoja.

Osim zahtjeva za utvrđivanjem odgovornosti, Most želi osigurati i ustavnu zaštitu prava na pristup čistoj pitkoj vodi. Prema navodima stranke, prijedlog izmjene Ustava već je upućen u saborsku proceduru, uz potporu svih oporbenih zastupnika.

Grmoja je pritom pozvao predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da prijedlog konačno uvrsti na raspravu.

Ako Sabor odbije ustavnu zaštitu pitke vode, Most je, prema njegovim riječima, spreman pokrenuti referendumsku inicijativu.

Na sjednici Predsjedništva stranke raspravlja se i o daljnjim koracima za zaštitu gotovine kao sredstva plaćanja, pri čemu Most razmatra mogućnost povezivanja dviju inicijativa u zajedničku kampanju.

U nadolazećim mjesecima stranka planira okupljati volontere i ispitivati potporu građana za obje inicijative.

Ako budu ispunjeni potrebni organizacijski i drugi uvjeti, Most najavljuje da bi već na proljeće mogao započeti prikupljanje potpisa za raspisivanje dvaju referenduma.

Time bi, prema najavama iz stranke, pitanja ustavne zaštite pitke vode i očuvanja gotovine kao sredstva plaćanja mogla postati središnje teme njihovih budućih političkih aktivnosti.