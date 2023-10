MOST NA CETINI NEĆE IMATI VJETROBRAN Hrvatske ceste: Ovisno o vjetru, ograničavat će se brzina ili zatvarati promet

Do kraja godine most preko Cetine u Omišu trebao biti u funkciji, najavio je to prije nekoliko dana za Dalmaciju Danas Tomislav Cvetko, diplomirani inženjer građevinarstva i predstavnik naručitelja spomenutog projekta mosta "Cetina".

Posljednjih dana obavljalo se probno opterećenje mosta.

"Probno opterećenje mosta vjerojatno će trajati samo tijekom današnjeg dana s obzirom na to da nam je lijepo vrijeme. Prije toga se na mostu mjere naprezanja prilikom opterećenja i posveti se posebna pozornost na ona mjesta koja su za most kritična, i samim time se izvrše sva statička mjerenja. Osim statičkih, potrebno je izvršiti i dinamična mjerenja. Za takva ispitivanja potrebno nam je jedno teretno vozilo i letva pomoću koje će taj kamion 'pobuditi' most i onda se izmjeri dinamički odziv mosta", kazao je Cvetko.

"Most s vjetrobranom je aerodinamički nestabilan"

No, most na Cetini neće imati vjetrobrane. Kako su nam kazali u Hrvatskim cestama, oni nisu ni bili predviđeni projektom, ali su posljednja ispitivanja pokazala da dodavanje vjetrobrana na most nije moguće.

Zbog čega, otkrili su nam u Hrvatskim cestama.

"U okviru realizacije ugovora 'lzrada glavnog projekta vjetrobrana na mostu Cetina na dijelu obilaznice Omiša' provedena su opsežna eksperimentalna istraživanja u zračnom tunelu.

Rezultati navedenih istraživanja pokazali su da je most s vjetrobranom aerodinamički nestabilan zbog međudjelovanja vibracija izazvanih odvajanjem vrtloga od naletnog brida mosta i pojave galopiranja, s trajnim vibracijama mosta koje su se pojavile pri osrednjenoj brzini puhanja vjetra 46 m/s. Zabilježena amplituda vibracija mosta naglo raste i iznosi cca 1 metar pri brzini vjetra 55 m/s.

Zbog navedenih rezultata ispitivanja odustalo se od ugradnje burobrana na most Cetina", ističu u odgovoru Hrvatske ceste.

Most će se zatvarati po potrebi, brige od Tugara do Žrnovnice

Dodaju da je u tijeku je izrada analize kojom će se definirati upravljanje prometom u uvjetima jakog vjetra.

"Napomenuli bismo kako će predmetna cesta biti opremljena inteligentnim transportnim sustavima te će se upravljanje prometom odvijati iz Centra za nadzor prometa, a ovisno o brzini vjetra prije svega će se ograničavati brzina kretanja vozila, a iznimno po potrebi i zabraniti promet pojedinim skupinama vozila", ističu u Hrvatskim cestama.

No, čini se da (ne)postojanje vjetrobrana nije glavna briga lokalnog stanovništva. Naime, stanovnici Tugara, Srinjina, Žrnovnice, ali i drugi, nimalo se ne raduju najavljenom otvaranju mosta i usmjeravanju prometa sa sjeverne strane brda Perun. Potpuno je jasno da će povećanje prometa dodatno opteretiti mahom loše ceste toga područja, a zbog očekivane znatno veće gustoće prometa, mještani brinu i za sigurnost djece.