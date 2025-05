Most je potopljen

Most je na jučerašnjim izborima prošao jako loše.

Velike gradove, istina, oni nikad nisu ni imali. Ipak, valja naglasiti da su u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku - u četiri hrvatska najveća grada - praktički nepostojeći.

U Zagrebu nisu ni imali listu za gradonačelnika. Nakon razlaza s bračnim parom Raspudić, što se dogodilo prije izbora za EU parlament, Most praktički ne postoji u glavnom gradu. To je posebno bolno za njih bilo vidljivo sinoć kad je njihova dojučerašnja suradnica (nikad i članica Mosta) Marija Selak Raspudić ušla u drugi krug, prenosi Index.

Most je u Zagrebu izašao s listom za gradsko vijeće, i to s HSP-om i Republikom. Dobili su 1,81 posto, 5058 glasova.

Ni u Splitu nisu postigli puno bolji rezultat. Njihov kandidat (u koaliciji sa strankama Domovinom, HSP i BUZ) dobio je tek 4,36 posto glasova, odnosno njih tek 2289. Doduše, u Splitu su se ipak nekako provukli u gradsko vijeće.

Mostova Petra Mandić petoplasirana je na izborima u Rijeci. Dobila je 1677 glasova. Koaliciji koju su činili Most, Domovina, HSP, Suverenisti i BUZ pripast će jedno mjesto u gradskom vijeću.

U Osijeku je HDZ-ov Ivan Radić apsolutni pobjednik, pa je Most tu poražen kao i svi drugi. U glavnom gradu Slavonije Mostova lista, na čijem je čelu bio Mario Radić (i ovdje je Most išao u koaliciji s Domovinom), dobila je, po svoj prilici, jedno mjesto u gradskom vijeću. Dosta tanak rezultat s obzirom na to da je vodio političar s nacionalnom vidljivošću.

Loš i u malim sredinama

No Most nije dobro prošao ni u manjim sredinama.

Jedan od viđenijih prvaka ove stranke Marin Miletić doživio je teški debakl na izborima za župana svoje Primorsko-goranske županije. Dobio je 11.288 glasova, odnosno 11,32 posto. To mu je bilo dovoljno za slabašno četvrto mjesto, daleko od drugog kruga, u kojem će se boriti SDP i HDZ, koji itekako ima šanse i ovu županiju učiniti plavom.

Unatoč slavlju i dobroj atmosferi, i Mostov Miro Bulj polučio je zapravo jako loš rezultat jer će se za novi mandat morati boriti u drugom krugu, u koji ide s nevelikom razlikom od manje od osam posto (38,5-32 posto). Usporedbe radi, prije četiri godine Bulj je u drugi krug išao s gotovo 43 posto naspram 29 posto, koliko je tada imao HDZ-ov kandidat.

Stvar je još teža za Most pogledom na situaciju u gradskom vijeću Sinja. Tamo je Mostova lista ostvarila 33,79 posto, dok je HDZ na 31,68 posto. Dosta tanko uz šanse da Most ostane bez jedinog većeg grada kojim upravlja.

No posebno težak poraz Most je doživio tamo odakle je potekao - na krajnjem jugu Hrvatske.

Najvidljivije lice Mosta Nikola Grmoja potučen je u svom Metkoviću. Tamo ga je s debelih 15 posto razlike pobijedio aktualni HDZ-ov gradonačelnik Dalibor Milan. Pošto je Milan skupio gotovo 55 posto, tu drugog kruga neće biti.

Božo Petrov nudi Mostu tek nešto nade da ovi izbori ne ispadnu teški fijasko za njih. On će se, kao i prije četiri godine, u drugom krugu boriti za župana Dubrovačko-neretvanske županije. Kandidat HDZ-a Blaž Pezo imao je 43,67 posto, dok je Petrov na 25,10. Značajna razlika, ali ne nenadoknadiva.

Kako god izbori na kraju završili, bit će to poraz Mosta. Stranka je prije nešto više od 10 godina silovito krenula baš iz Metkovića i baš s lokalnih izbora. Taj su trijumf tada prenijeli na parlamentarne izbore 2015. godine postavši glavni kandidat nakon dugo vremena za mitsku hrvatsku "treću opciju", stranku koja će doći i ostati kao protuteža HDZ-u i SDP-u.