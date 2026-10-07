Mosor ponovno okuplja najmlađe planinare: Očekuje se oko 150 djece, kamp potpuno besplatan

Hrvatsko planinarsko društvo "Mosor" iz Splita i ove godine organizira Mosorov dječji planinarski kamp, koji će se održati 10. i 11. listopada 2026. godine. Kamp je namijenjen djeci svih uzrasta, a očekuje se sudjelovanje oko 150 mališana. U organizaciji će sudjelovati i brojni volonteri, uz podršku Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split. Sudjelovanje na kampu potpuno je besplatno za sve sudionike.

Okupljanje sudionika predviđeno je u subotu, 10. listopada, u 9 sati ispred planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru, na 868 metara nadmorske visine. Nakon okupljanja i marende iz ruksaka djeca će odabrati radionice u kojima žele sudjelovati, dok je službeno otvaranje kampa zakazano za 9:45 sati.

Djeca biraju tri radionice

Edukativne radionice počinju u 10 sati, a svako dijete može odabrati tri radionice. Na radionici alpinizma upoznat će se s osnovama penjanja, dok će kroz speleologiju zaviriti u svijet podzemlja. U sklopu markacijske radionice učit će kako nastaju i čemu služe planinarske oznake, a moći će sudjelovati i u radionicama "Učimo o bilju", sastavljanja šatora, visokogorstva, čvorologije i orijentacije.

Posebno su predviđene radionice prve pomoći te "Kako voditi planinarsku turu", u sklopu koje je planiran i izlet do Gljive. Radionice će biti raspoređene u tri termina, od 10 do 11 sati, od 11:15 do 12:15 te od 12:30 do 13:30 sati.

Nakon radionica, u 14 sati predviđen je zajednički ručak za sve sudionike i volontere, a u 15 sati slijedi pokazna vježba Hrvatske gorske službe spašavanja. Djeca će tako iz prve ruke imati priliku vidjeti dio aktivnosti HGSS-a i načine spašavanja u planinskim uvjetima, dok će kroz radionicu prve pomoći već ranije tijekom dana usvojiti osnovne vještine samopomoći i pomaganja drugima.

U 17 sati na programu je oslikavanje kućica za ptice te postavljanje lampica i lampiona uz šatore, a zajednička večera predviđena je za 19 sati. Prvi dan završit će Malim planinarskim kvizom u 20 sati, kroz koji će djeca na zabavan način provjeriti što su naučila o prirodi i boravku u planinama. U 22 sata predviđen je odlazak na spavanje.

Nedjelja donosi predavanje, igre i dodjelu medalja

Drugi dan kampa počinje doručkom u 8 sati, nakon čega će u 9 sati uslijediti rastavljanje i pospremanje kampa. U 9:30 sati održat će se predavanje "Vodozemci i gmazovi Mosora" prof. Stipe Mekinića, a od 10:30 do 14 sati djecu očekuje niz zabavnih igara.

Na programu su utrka s jajem u žlici, slijepa štafeta, tronožna utrka, povlačenje konopa i graničar. Nakon ručka u 14 sati, u 15 sati slijedi dodjela medalja i priznanja, kao i postavljanje kućica za ptice, čime će ovogodišnje izdanje Mosorova dječjeg planinarskog kampa biti službeno zatvoreno.

Za djecu osigurani i besplatni obroci

Za sve sudionike osigurani su besplatan doručak u nedjelju, dva ručka i večera u subotu. Organizatori navode i kako je voda u planinarskom domu sigurna za piće. U domu će se moći kupiti i gotova kuhana jela za doručak i ručak prema meniju doma, kao i sokovi i ostala pića, koja se plaćaju prema istaknutom cjeniku. Organizatori napominju kako sudionici u kampu sudjeluju na vlastitu odgovornost i dužni su pridržavati se njihovih uputa. Također zadržavaju pravo izmjena i dopuna programa, ovisno o okolnostima.

"Želimo da kući ponesu lijepe uspomene i ljubav prema prirodi"

Cilj kampa je djeci na zanimljiv i njihovoj dobi prilagođen način približiti planinarstvo, boravak u prirodi te važnost sigurnosti u planinama. Kroz praktične radionice, igre i druženje imat će priliku steći nova znanja, razvijati timski duh i upoznati nove prijatelje. "Želja nam je da i ove godine djeca iz našeg kampa kući ponesu lijepe uspomene, nova znanja i vještine, ali prije svega osjećaj zajedništva, nova prijateljstva i ljubav prema prirodi. Planinarstvo djeci pruža priliku da uče kroz iskustvo, borave na otvorenom i razvijaju odgovornost prema sebi, drugima i prirodi", poručuju organizatorice kampa.