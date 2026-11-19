Jedno od najraširenijih pučkih tumačenja povezuje ime Mosor s latinskim izrazom Mons Aureus, odnosno „zlatna planina“ ili „zlatno brdo“. Prema toj priči, planina je navodno dobila ime po zlatnoj boji svojih stijena, koja je posebno izražena u određenim dijelovima dana, osobito pri zalasku sunca. U drugim se verzijama spominju rudna bogatstva, davno zaboravljeno zlato ili minerali čija je boja mogla podsjećati na dragocjeni metal. Povremeno se pojavljuju i usporedbe s romanskim izrazima koji označavaju zlatnu planinu.

Nije teško razumjeti zašto je takvo objašnjenje postalo popularno. Mosor doista može poprimiti prekrasne zlatne i crvenkaste nijanse, osobito kada ga obasja nisko sunce, a povezivanje planina s dragocjenim metalima poznat je motiv u narodnim predajama. Međutim, povijesna etimologija ne može se temeljiti samo na tome što nam neko tumačenje lijepo zvuči. Potrebno je utvrditi kako je ime glasilo u najstarijim zapisima, kojim su se jezikom služili njegovi prvi poznati korisnici i mogu li se promjene u izgovoru objasniti pravilima povijesnog razvoja jezika.

Zanimljivo je da se naziv Aureus Mons, odnosno Zlatna gora, zaista pojavljuje u antičkim izvorima. Jezikoslovka Dubravka Ivšić u radu O oronimima u antičkim vrelima, objavljenom 2012. godine u časopisu Folia onomastica Croatica, navodi takav naziv iz rimskog Antoninova itinerarija. Međutim, on se ne odnosi na Mosor pokraj Splita, nego na područje nekadašnje Donje Panonije, u današnjoj Baranji, gdje se povezuje s Banskom kosom.

Drugim riječima, postojanje antičkog naziva „Zlatna gora“ nije sporno, ali nema pouzdane potvrde da su ga Rimljani upotrebljavali za naš Mosor. Ni poznati srednjovjekovni oblici njegova imena ne pružaju čvrstu potporu takvu objašnjenju. Stoga je priču o zlatnoj planini primjerenije promatrati kao privlačnu pučku etimologiju nego kao utvrđenu povijesnu činjenicu.

Brdo s izvorom: vodi li nas ime Mosor do jezika drevnih stanovnika Dalmacije?

Znatno zanimljivije, iako također ne konačno dokazano, tumačenje polazi od mogućnosti da je ime Mosora predslavenskog podrijetla. U domaćoj se literaturi ono povezuje s jezikoslovcem Milivojem Pavlovićem, koji je predlagao da se naziv može objasniti pomoću dviju starijih jezičnih osnova. Prva bi bila mol ili mal, u značenju brda ili planine, a druga sor, koja se dovodi u vezu s izvorom, vodom ili vodenim tokom. U takvoj rekonstrukciji ime bi približno značilo „brdo s izvorom“.

Pavlović je razmatrao mogućnost da je današnji oblik Mosor nastao od starije složenice, uz pojednostavljivanje glasovnog slijeda tijekom stoljeća. Takvo bi tumačenje ime planine smjestilo u vrlo star sloj zemljopisnih naziva, možda nastao u jeziku kojim su govorili stanovnici ovih prostora prije rimskog osvajanja i slavenskog naseljavanja. U popularnim se prikazima takvo podrijetlo često naziva ilirskim, premda je sa znanstvenog stajališta opreznije govoriti o predslavenskom jezičnom nasljeđu.

Zašto je upravo tumačenje povezano s izvorima toliko privlačno? Zato što se dobro uklapa u stvarni krajolik Mosora. Na njegovu zapadnom i jugozapadnom rubu, u širem krškom sustavu koji obuhvaća planinu i njezino zaleđe, nalaze se dva iznimno važna izvora: Jadro i Žrnovnica. Njihova je voda tijekom povijesti omogućavala razvoj naselja, poljoprivrede, obrta i čitavog života na području današnjeg Splita i okolice.

Za drevnog čovjeka krajolik nije imao značenje koje mu danas pridajemo. Planine nisu bile prvenstveno izletišta, vidikovci i prirodne atrakcije, nego prostori ispaše, lova, prolaza, obrane i prikupljanja osnovnih životnih resursa. Voda je pritom bila jedan od najvažnijih čimbenika naseljavanja. Ako je neka planina bila prepoznatljiva po izvorima koji su se pojavljivali u njezinu podnožju, bilo bi sasvim razumljivo da upravo ta osobina utječe na njezino ime.

Ipak, tu se mora povući jasna granica između privlačne pretpostavke i dokazane etimologije. Nije pouzdano potvrđeno da su sastavnice mol i sor doista tvorile ime Mosor u jeziku nekadašnjeg lokalnog stanovništva. Njihova moguća značenja rekonstruiraju se usporedbama s drugim jezicima i zemljopisnim imenima, a takve usporedbe mogu biti korisne, ali nisu nepogrešive. Činjenica da se predloženo značenje izvrsno uklapa u izgled krajolika dodatno ga čini zanimljivim, no sama po sebi ne može poslužiti kao konačan dokaz.

Veliki paradoks Mosora: suha planina pod kojom izviru rijeke koje su oblikovale Split

Svatko tko je ljeti hodao Mosorom zna koliko ta planina može djelovati suho i negostoljubivo. Njezini su grebeni kameniti, površinske vode malo, a vapnenačke stijene, škrape i oskudna vegetacija stvaraju dojam krajolika u kojem voda teško opstaje. Ipak, upravo se u podnožju tog naizgled bezvodnog masiva pojavljuju izvori koji imaju iznimnu važnost za stanovništvo srednje Dalmacije. Objašnjenje tog paradoksa krije se u geološkoj građi dinarskog krša.

Mosor je pretežno građen od karbonatnih stijena kroz koje oborinska voda prodire u podzemlje. Umjesto da se dugo zadržava na površini i stvara guste mreže potoka, voda prolazi kroz pukotine i podzemne kanale, pri čemu njezino kretanje određuju složeni geološki odnosi. Na mjestima gdje podzemne vode ponovno izlaze na površinu nastaju izvori, od kojih neki mogu imati vrlo veliku izdašnost. Zbog toga je površinski suh krajolik često povezan s bogatim i složenim podzemnim vodnim sustavima.

Prema podacima splitskog Vodovoda i kanalizacije, izvori Jadra i Žrnovnice povezani su istim širim geohidrološkim sustavom. Njihovo se slivno područje procjenjuje na približno 450 četvornih kilometara, premda stvarne granice krškog sliva nisu potpuno utvrđene. To je važno naglasiti jer voda koja se pojavljuje na jednom izvoru ne mora nužno potjecati samo s planinskih padina koje se nalaze neposredno iznad njega. Krško podzemlje znatno je složenije od površinske slike koju vidimo.

Jadro je u povijesti Splita imao iznimnu važnost. Njegova je voda opskrbljivala antičku Salonu, jedan od najvažnijih gradova rimske Dalmacije, a iz sustava izvorišta Jadra vodu je dobivala i Dioklecijanova palača. Ostaci rimskog vodovoda svjedoče o tehničkom znanju kojim su antički graditelji omogućili dovod vode do carskog kompleksa. Izvor koji je imao ključnu ulogu u antičko doba ostao je životno važan i tijekom kasnijih stoljeća.

Žrnovnica je, premda znatno manja rijeka, također bila temelj života naselja u svojoj dolini. Njezina je voda pokretala mlinove, navodnjavala vrtove i poljoprivredne površine te predstavljala jedan od najvažnijih prirodnih resursa lokalnog stanovništva. Izvor rijeke nalazi se pod jugozapadnim padinama Mosora, u krajoliku u kojem se susreću strmi planinski obronci, krške stijene i plodniji dijelovi doline.

Ako prihvatimo mogućnost da je ime Mosora povezano s vodom, tada se otvara zanimljiva povijesna perspektiva. Drevni stanovnici možda nisu imenovali planinu prema njezinoj visini, boji ili obliku, nego prema izvorima koji su omogućavali opstanak zajednica u njezinu podnožju. Takvo tumačenje nije dokazano, ali vrlo jasno pokazuje kako se jezik, geografija i svakodnevni život mogu međusobno isprepletati.

Jesu li Mosoru ime dali Iliri i kakve veze s tim ima albanski jezik?

Kada govorimo o predslavenskom stanovništvu Dalmacije, neizbježno dolazimo do Ilira i Delmata. Prostor današnje srednje Dalmacije i njezina zaleđa u prapovijesno i antičko doba nastanjivale su zajednice koje su antički pisci povezivali s ilirskim svijetom. Među njima su posebno poznati Delmati, čije se ime nalazi i u podrijetlu naziva Dalmacija. Njihova je povijest obilježena odnosima s okolnim zajednicama, razvojem utvrđenih naselja i dugotrajnim sukobima s Rimljanima.

Na širem mosorskom i poljičkom području postoje brojni tragovi prapovijesne naseljenosti. Gradine, kamene gomile i drugi arheološki lokaliteti upućuju na dugotrajnu prisutnost ljudi u ovom krajoliku. Zbog toga je sasvim opravdano istraživati mogućnost da je ime planine nastalo u jeziku nekog od predslavenskih stanovništava. No bilo bi pogrešno automatski zaključiti da je ime Mosor ilirsko samo zato što su na tom prostoru živjele zajednice koje povezujemo s Ilirima.

Problem leži u tome što o jezicima drevnih stanovnika zapadnog Balkana znamo znatno manje nego što se često pretpostavlja. Nemamo sačuvane opsežne tekstove, gramatike ni rječnike koji bi nam omogućili pouzdanu rekonstrukciju jezika Delmata. Naše se znanje u velikoj mjeri temelji na osobnim imenima, nazivima plemena, zemljopisnim imenima i relativno malom broju drugih jezičnih tragova. Zbog toga su i zaključci o pojedinim riječima često nesigurni.

U raspravama o Mosoru posebno je zanimljiva usporedba s albanskim jezikom. U suvremenom albanskome riječ mal znači „planina“, a u dijalektalnoj građi pojavljuju se i srodni oblici. Takva sličnost može biti važna za povijesnu lingvistiku jer albanski čuva vlastito staro balkansko jezično nasljeđe. Međutim, nije znanstveno opravdano iz te sličnosti izvesti izravan zaključak da su drevni Delmati govorili albanskim ili da je podrijetlo Mosora time riješeno.

Odnos albanskog jezika i starih balkanskih jezika složeno je pitanje o kojem se raspravlja već generacijama. Sama mogućnost da neki zemljopisni naziv čuva vrlo star jezični element ne znači da možemo sa sigurnošću imenovati jezik iz kojeg potječe. Zato je za Mosor izraz „moguće predslavensko ime“ primjereniji od kategorične tvrdnje da je riječ o dokazano ilirskom nazivu.