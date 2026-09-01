Mosor Film Festival slavi 10. izdanje: Filmovi pod zvijezdama, radionice i vikend u prirodi

Ljubitelji planina, filma i boravka u prirodi ponovno dolaze na svoje. Pred nama je jubilarno, 10. izdanje Mosor Film Festivala, a organizatori najavljuju bogat program kojim će obilježiti veliku obljetnicu.

Festival počinje u četvrtak u 19 sati u splitskom kinu Karaman, nakon čega se program seli na Mosor. Ondje će filmske projekcije započinjati nakon što padne mrak, stvarajući prepoznatljivu festivalsku atmosferu – gledanje filmova na otvorenom, pod zvijezdama.

Program za sve generacije

Uz filmove planinarske tematike, tijekom subote i nedjelje posjetitelje na Mosoru očekuje niz radionica namijenjenih svim generacijama.

„Pripremite ruksake, šatore i dekice, dođite na Mosor i na najljepšoj livadi uživajte u prirodi, druženju, radionicama i filmovima pod zvijezdama“, poručuju iz organizacijskog odbora Mosor Film Festivala.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i budu dio proslave desetog izdanja festivala.

Može se doći i sa šatorom

Za one koji žele provesti cijeli vikend na Mosoru predviđeno je i spavanje u šatorima, koji se mogu postaviti oko livade na kojoj će se prikazivati filmovi.

Organizatori su uputili i važnu prometnu napomenu. Zbog radova na cesti posjetiteljima preporučuju da do Sitnog Gornjeg dolaze preko Srinjina.

Mosor tako ponovno postaje mjesto susreta filma, planinarenja i druženja u prirodi, a jubilarno deseto izdanje donosi priliku za pravi festivalski vikend pod otvorenim nebom.