Moskva najavila pregovore o plinu tek nakon formiranja nove vlasti u Srbiji: Vulinov posjet Rusiji pod upitnikom

Rusija bi pregovore o novom dugoročnom sporazumu o isporuci plina Srbiji mogla nastaviti tek nakon formiranja novih državnih institucija u Beogradu. Poručila je to glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, čija izjava otvara pitanje svrhe nedavnog posjeta Aleksandra Vulina Moskvi, gdje je, prema vlastitim riječima, otputovao upravo radi razgovora o plinskom aranžmanu.

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je na konferenciji za novinare u Moskvi da bi pitanje novog sporazuma o isporuci ruskog plina Srbiji trebalo ponovno razmotriti nakon formiranja novih državnih institucija u Beogradu, prenosi Nova.rs.

Komentirajući najave predstavnika Studentske liste, koji su izrazili spremnost za pregovore s Rusijom, Zaharova je poručila da Moskva očekuje službene zahtjeve nadležnih srbijanskih institucija.

– Smatram da bi tu temu trebalo ponovno razmotriti nakon formiranja srbijanskih državnih institucija i kada one upute odgovarajuće službene zahtjeve – izjavila je Zaharova, prenosi ruska novinska agencija RIA Novosti.

Predstavnici Studentske liste ranije su najavili da žele postići dugoročni sporazum s Rusijom kako bi Srbiji osigurali stabilnu i predvidivu opskrbu prirodnim plinom.

Aktualni plinski ugovor istječe 31. prosinca, nakon što je Rusija 30. rujna produljila njegovo važenje za dodatna tri mjeseca, uz zadržavanje dosadašnjih povoljnih uvjeta isporuke.

Što je Vulin radio u Moskvi?

Izjava ruske glasnogovornice dolazi svega nekoliko dana nakon što je Aleksandar Vulin, dugogodišnji politički saveznik Aleksandra Vučića, objavio da je otputovao u Moskvu upravo radi razgovora o nastavku opskrbe Srbije ruskim plinom.

Vulin je 4. studenoga objavio videosnimku iz ruske prijestolnice, nakon što je njegov put prethodnog dana obilježio neobičan incident sa zrakoplovom Air Serbije. Zrakoplov kojim je putovao morao se vratiti u Beograd zbog dodatnih sigurnosnih provjera.

Njegov odlazak u Rusiju izazvao je nagađanja o razlozima putovanja, uključujući tvrdnje da pokušava napustiti Srbiju zbog promijenjenih političkih okolnosti.

Vulin je takve tvrdnje odbacio, istaknuvši da je u Moskvu doputovao poslovno, odnosno radi pregovora o produljenju plinskog sporazuma.

Najavio je sastanke s ruskim državnim i gospodarskim dužnosnicima, ali nije precizirao s kim će razgovarati niti kakve rezultate očekuje.

Zaharovina poruka sada otvara pitanje političke težine njegova posjeta. Naime, iz njezine izjave proizlazi da Moskva formalne razgovore o budućem dugoročnom plinskom aranžmanu veže uz uspostavu novih srbijanskih institucija i njihove službene zahtjeve.

Ipak, ruska glasnogovornica nije izričito komentirala Vulinov posjet niti potvrdila da su njegovi razgovori odbijeni.

U zrakoplovu bili i Popović i Bajatović

Dodatnu pozornost privukle su informacije o putnicima zrakoplova koji je iz Beograda krenuo prema Moskvi.

Direktor Srbijagasa i počasni konzul Rusije u Srbiji Dušan Bajatović potvrdio je da su se u istom zrakoplovu nalazili Aleksandar Vulin i Nenad Popović, ministar bez portfelja u odlazećoj srbijanskoj Vladi.

Vulin je ranije obnašao niz visokih državnih dužnosti, među kojima su bile funkcije ministra i ravnatelja srbijanske obavještajne agencije BIA-e. Riječ je o jednom od najpoznatijih političkih saveznika Aleksandra Vučića i dužnosniku koji je godinama zagovarao bliske odnose Srbije i Rusije.

Bajatović je, međutim, ustvrdio da ne zna zbog čega su Vulin i Popović putovali u Moskvu.

Prema njegovim riječima, tijekom leta s njima nije razgovarao o svrsi njihova putovanja niti o eventualnim sastancima s ruskim dužnosnicima.

Plinski sporazum čeka rasplet političke situacije

Pitanje buduće opskrbe Srbije ruskim plinom ostaje otvoreno u trenutku političkih promjena u Beogradu.

Srbija se godinama u velikoj mjeri oslanja na ruski plin, zbog čega su uvjeti njegova uvoza važni za energetsku sigurnost zemlje, gospodarstvo i troškove kućanstava.

Tromjesečno produljenje postojećeg sporazuma omogućilo je nastavak isporuka pod dosadašnjim uvjetima, ali nije donijelo dugoročno rješenje.

Izjava Marije Zaharove upućuje na to da će nastavak službenih pregovora o novom aranžmanu ovisiti o formiranju srbijanskih državnih institucija i njihovim budućim potezima.

Hoće li Vulinovi razgovori u Moskvi imati ikakav utjecaj na konačni dogovor, zasad nije poznato. Ruska diplomacija poručila je da za nastavak pregovora očekuje službenu inicijativu novih institucija u Beogradu.