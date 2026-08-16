Mortus pijan vozio u krivom smjeru u Biogradu, dobio je ogromnu kaznu

Biogradska policija u noći na nedjelju zaustavila je 31-godišnjeg vozača koji je u centru grada vozio u zabranjenom smjeru i pod utjecajem alkohola. Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom s koncentracijom alkohola od 1,82 g/kg.

Kazna od 1580 eura i dva mjeseca bez vozačke dozvole

Policijski službenici su tijekom nadzora prometa oko 4:30 ujutro na Trgu hrvatskih velikana uočili automobil zadarskih registarskih oznaka koji se kretao u nedopuštenom smjeru. Nakon što su zaustavili vozilo, alkotestiranjem 31-godišnjeg vozača potvrdili su da je pod utjecajem alkohola.

Vozač je odmah isključen iz prometa. Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama izrečena mu je ukupna novčana kazna u iznosu od 1580 eura. Uz to, određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na rok od dva mjeseca.